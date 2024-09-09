İBB Meclisi'nde Kaçak İnşaat Tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki kaçak inşaat tartışıldı.

İBB Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti'nin 2019'da CHP'ye bütün sistemiyle tıkır tıkır işleyen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bıraktığını ama şu anda bu sistemin yanan otobüs, trafik ve kentsel dönüşüm gibi sorunlarla uğraştığını söyledi.

Kentteki sahipsiz köpeklerle ilgili konuşan Okul, yeni yasayla kentin sokaklarının çok daha güvenli olacağını ve sahipsiz köpeklerin çok daha iyi şartlarda yaşama imkanı bulacağını kaydetti.

Okul, şöyle devam etti:

"Siz 2019 yılında göreve geldiğinizde size tam 7 tane Hayvan Sağlığı Bakımevi teslim ettik. 5 yıl içinde sizler ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Sıfır. Üzerine ilave edilen hiçbir şey yok. Bu da yetmedi. 'Veterinerlik hizmetlerinde rekor kırıyoruz' diyorsunuz, neyin rekoru? İstatistiklere baktım. Mesela; 2016 yılında İstanbul'da 20 bin 486 sahipsiz köpek kısırlaştırılmış. Peki siz 2023 yılında ne yapmışsınız? Tam 10 bin 261 sahipsiz köpeği kısırlaştırmışsınız. Yarı yarıya indirmişsiniz bunu."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına değinen Okul, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımının yapılmasına kimse 'Hayır' demez ama kiralanan sarayın ve orada yapılan harcamaların haklı olarak kaynağını sorduğumuzda İBB'den hemen cevap geldi. Basın müşaviri bir açıklama yaparak, 'Gezinin, sarayın kiralanmasının bütün masrafları sponsorlar tarafından karşılandı' bilgisi paylaşıldı. Daha sonra ısrarla sponsorların kim olduğunu sorduk ama ne yazık ki şu ana kadar bir cevap alamadık. Buradan tekrar soruyorum. Bu sponsorlar neden kamuoyu ile paylaşılmıyor? Bu sponsorlar hangi saikle İBB'nin bu organizasyonlarına sponsor olmuşlardır? Bahsi geçen sponsorların, belediye ile bir sözleşmesi var mı? Eğer belediye ile bir sözleşmesi varsa bu sözleşmeyi yapabilmek için bu meclisten onay alması gerekiyor. Böyle bir şey yaşadık mı? Hayır. Onun dışında Paris'te yapılan bu organizasyon için bu sponsorlar bağış yapacaksa bu da şartlı bağışa girer meclis onayını gerektiren bir durumdur."

İBB'nin Özel Halk Otobüsleri işletmelerine toplam 4,5 milyar lira, araç başına ise 1,5 milyon lira borcu bulunduğunu anlatan Okul, "Bunun sürdürülebilir bir tarafı yoktur. Otobüs şoförlerine, otobüs işletmelerine çok küçük bir ödeme yapmışsınız ve esnafı kaderine terk etmişsiniz. Malum ortada işte. Üst üste yaşanan metrobüs kazaları, halkımızın üzerinde de artık derin bir endişe yaratmaya başladı. Çocuklarını okula gönderen veliler endişeli... 'Acaba bugün metrobüste çocuğumun başına ne gelecek? Yine kaza mı olacak? Otobüs mü yanacak?' bu endişeleri taşıyorlar. Ne yazık ki burada da bir çözüm bugüne kadar üretilemedi." ifadesini kullandı.

İBB'nin 30 yaş üzeri öğrenci indirimini iptal etmesine tepki gösteren Okul, şunları kaydetti:

"Bütün işlerimiz bitti. 30 yaş üzerindeki öğrencilerin indirimine kaldık. Bu gerçekten bizim açımızdan utanç verici, çok üzüldüğümüz bir nokta. Biz bunu yargıya taşıdık. İnşallah iptal edilecek. Burada çok ciddi bir haksızlık var. Sadece yaşı 30'un üzerinde olduğu için bu kardeşlerimiz, bu indirimden faydalanamıyor. Rakamlar korkunç gerçekten. Bir öğrencinin aylık mavi kart ücreti 282 lirayken bu 30 yaş üzerindeki öğrencilerimizin mavi kart için aylık ödediği rakam 1413 lira. Bu öğrencilerimiz açısından da kabul edilecek bir şey değil. Lütfen bu yanlıştan dönün. Bu arkadaşlarımızın hakkını verin."

İSBİKE'de 2019 yılında, 300 bisiklet istasyonu, 3 bin aktif bisiklet, 4 bin 500 park alanı olduğunu dile getiren Okul, her geçen gün bu işletmenin İBB tarafından ne yazık ki 2023 yılının Aralık ayında bakıma alınmak suretiyle kaldırıldığını ve bisikletlerin şu anda depolarda çürüdüğünü belirtti.

İSKİ su faturalarının yüksek olmasını eleştiren Okul, su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini kaydetti.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandan bahseden Okul, "Vaniköy olayı böyle üstü örtülecek basit bir olay değil. Çok ciddi bir olay. Bir tane Boğaziçi var, dünyanın incisi. Buna bizim gözümüz gibi bakmamız lazım. Şu an bu şehri siz yönetiyorsunuz. ve o Boğaz'ı korumakla yükümlü olan kurum da Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Yani size bağlı. Orada size bağlı bürokratlar çalışıyor. Burada çok büyük sorumluluğumuz var. Şimdi bu Vaniköy olayında basına da yansıdı. Bir yabancı yatırımcı, bu mülkü satın almış. Daha sonra bununla beraber 2023 yılının nisan ayında Boğaziçi İmar Müdürlüğünden basit onarım izin belgesi alıyor. Bu belgeyle evde boya, badana yaparsınız. Mutfakta tamirat yaparsınız, fayans değiştirirsiniz. Bu kadar. Peki bu 90 günlük basit onarım izin belgesiyle bu yabancı yatırımcı, 7 bina yapmış." dedi.

İBB'nin basit onarım izin belgesi verdikleri yeri inceleyip incelemediklerini soran Okul, olay basına düştükten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün olaya el koyduğunu söyledi.

Okul, "Neresinden bakarsanız bakın, pislik kokuyor, suiistimal var, görevi kötüye kullanma var. Buradan İstanbul halkı adına başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere meclisteki bütün arkadaşlarımıza uyarıda bulunuyorum. Lütfen bu olaya suçluluk psikolojisiyle gitmeyin, sorumlu kimse bu olayın üzerine gidin, bu olayı aydınlatın. İstanbul'a, İstanbul Boğazı'na ihanet eden kimse bunu ortaya çıkartın. Bu dünyanın gözbebeği Boğaziçi'nin, geleceği açısından hayati bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şeyi durdurmadınız"

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Okul'a cevap verdi.

Sahipsiz köpekler konusuna değinen Sakalar, "Hayvan Hakları Kanunu, 2004 yılında çıktı. 2004 yılından bu yana ne yaptınız? 2004 yılında İBB dahil çoğunluğu İstanbul'daki belediyeler AK Parti'deyken gereği yapılsaydı hayvan popülasyonu bugün bu hale gelir miydi?" dedi.

Paris programından bahseden Sakalar, "Paris olayını o kadar dilinize doladınız ki duyan da bir şey var zanneder. Hiçbir şey bulamadığınız için bula bula zaten Paris'te kim parayı ödemiş, kim sponsor olmuş." dedi.

Sponsorun isminin açıklanması konusuna değinen Sakalar, şöyle konuştu:

"Paris Galliera, o bahsettiğiniz ev yine bir sponsor tarafından kiralandı. İBB'ye nakit para verilmedi. Sponsoru açıklayıp açıklamamak tamamen sponsorun iznine tabidir. Sponsor buna izin vermediği sürece siz vergi rekortmenlerini açıklayabiliyor musunuz?"

Öğrencilere 30 yaş üstüne indirimi kaldırmadıklarını, yüzde 50 indirimli oranını yüzde 10'a indirdiklerini anlatan Sakalar, "SGK'den veri istedik. Çalışanlar hiç olmazsa öğrenci indiriminden yararlanmasın. Çünkü adı üstünde öğrenci, zor durumda olan... Bu bir sosyal yardım. SGK'den verileri alamadık. Son dönemde nedense 30 yaş üstündeki öğrenciler artmaya başladı. Birden bire okuma iştahı geldi millete... Bir araştırdık ki küçük iş yeri sahipleri, tamirhane sahipleri, ekonomik olarak zorda olan herkes, açık öğretime kayıt yaptırıp öğrenci indiriminden yararlanmaya çalışıyor." dedi.

Sakalar, Vaniköy'deki kaçak inşaat konusuna ise şöyle değindi:

"30 Haziran 2024 tarihinde CİMER'den bir başvuru yapılıyor. 'Boğaz'da ağaçlar kesiliyor' diye. Başvuru dolaşıyor dolaşıyor 14 Ağustos'ta Boğaziçi İmar Müdürlüğünün sistemine düşüyor. Müdürlük, derhal olayı ele alıyor, 16 Ağustos'ta 'Yapı Tatil Tutanağı' düzenliyor. Tutanaktan sonra konu yıkım kararı alınması için encümene gidiyor. O arada 16-21 Ağustos'ta bir şekilde Bakanlığa bilgi uçuyor. 30 Haziran'dan 16 Ağustos'a kadar Bakanlıkta 'tık' yok. Ne zaman ki İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü bir tutanak tutuyor ve yıkım kararı alıyor, 21'inde Bakanlık 'Biz burayı durdurduk' diyor. Hiçbir şeyi durdurmadınız. Tek bir soru, yetkiniz vardı da 1 Temmuz'da niye durdurmadınız da 21 gün beklediniz?" ifadelerini kullandı.