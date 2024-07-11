İbb Meclisi'nde Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapıların Yeniden Yapımına Destek Sağlanması Konusunda Kararlar Alındı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin temmuz ayının son toplantısında önemli kararlar alındı. İBB'nin İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına can suyu olacak, riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı İBB Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara, iş görüşmelerine gidip gelirken 3 ay süreyle, günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanması da İBB Meclisi'nde kabul edildi. Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının evinin bulunduğu Beşiktaş Arnavutköy'deki sokağa verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında gerçekleştirildi. Temmuz ayının son toplantısında önemli kararlar alındı.

"Kentsel dönüşüme ivme kazandıran teklif geçti"

İBB'nin İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracak projeleri Meclis'te kabul edildi. İBB'nin, iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle hayata geçireceği proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı, yani yüksek riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı, Bayrampaşa'da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokol yapılması Meclis'te kabul edildi.

"Yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanacak"

Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak. Mali destekten yararlanacak yapıların, 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi, İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması, hak sahiplerinin kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın bulunmaması gerekiyor. İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor. Tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacak.

"Mali desteğin üst limiti ve şartları"

Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2'ye kadar olan kısmı için sağlanacak. Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde kalacak. Böylelikle gayrimenkul spekülasyonunun önüne geçilerek barınma hakkı temelli kentsel dönüşümün hızlandırılması sağlanacak.

"Kime hangi oranda mali destek sağlanacak"

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etepta 'İstanbul Yenileniyor'a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

"Yeniden yapım maliyetlerine destek süreci nasıl olacak"

Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:

Kiptaş'ın ön sözleşme yapması, Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne iletilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri, Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi, Kiptaş'ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildirmesi, İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi sağlanacak.

"E Sınıf yapılara kira yardımı...Emeklilere 9 bin TL"

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine 7.000 TL kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.

"Bayrampaşa'da geçici kiralık konut"

Bayrampaşa'da geçici konut hizmeti hayata geçirilecek. Yeni proje için yıkımı tamamlanan dönüşüm alanlarındaki KİPTAŞ'a ait stok daireler, geçici kiralık konut olarak ayrılacak. Yeni rezerv alanında ikamet eden, yeni proje için uzlaşan, eski bağımsız biriminin yıkımına izin veren, çoğunluğun kabul ettiği hak ediş şekline izin verdiğini taahhüt edenler bu imkandan yararlanabilecek. Bu uygulamanın, İBB ve KİPTAŞ işbirliği ile yapımı devam eden Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerdeki rezerv konutların tamamlanması ile o bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızlandırılabilmesi için yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"İlçe belediyelerine hızlı tarama ile bina incelemesinde ortak hizmet protokolu"

Depremde ağır hasar alması beklenen yapıların hızlı tespit edilerek risk azaltma çalışmalarının biran önce yapılabilmesi için ilçe belediyeleri protokol yapılacak. Bu protokolle, koordineli ve hızlı çalışma sağlanacak bina incelemelerinde; yeterli sayıda ekip ve ekipmana ulaşılabilmesi mümkün olacak, taleplerin daha verimli ve hızlı şekilde karşılanabilmesi ve İstanbul'un tamamındaki riskli binaların incelemesinin yapılması hedefleniyor. İBB ekipleri bugüne kadar 113.450 binayı ziyaret etti. 35.027 binada inceleme yapıldı.

"İmamoğlu verdiği sözü tuttu: İş arayan İBB'den ulaşım desteği"

İBB Meclisi'nde alınan diğer bir önemli kararla, iş arayan İstanbullulara ulaşım da ücretsiz oldu. İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine daha rahat gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de meclisten geçti. Böylelikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde verdiği vaadi doğrultusunda hazırlanan İş Arayan İstanbulkart teklifi de onaylandı.

"Türkan Saylan'ın adı yaşadığı sokağa verildi"

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu Beşiktaş – Arnavutköy'deki Karakavak sokağına verilmesi meclisten oy çoğunluğuyla geçti. Oylama öncesi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Türkan Saylan hocamızın adıyla yaşadığı yeri birleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet aydını Türkan hocamız, gerçek bir değer. Hayatının son dönemini FETÖ kumpası nedeniyle zindana dönmüş şekilde Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Cüzzamla mücadelesi ve kız çocuklarını okutması nedeniyle bizim önemli bir değerimiz. AKP, 'Biz burada olduğumuz sürece Saylan'ın adı hiçbir yere verilmeyecek' demişti. Toplumun vicdanı yaralandı. Aldığımız kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız" dedi.

"Toplu ulaşımda öğrenci indirimine yaş sınırı"

Öte yandan İstanbulkart kullanımında öğrenci için yapılan indirime yaş sınırı getirildi. Öğrenci indirimi, 30 yaş ve üzerindeki öğrencilere yüzde 10 olarak uygulanacak. AKP'liler karara eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.