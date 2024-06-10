İBB Başkanı İmamoğlu\'nun Roma seyahatiyle ilgili soru önergesi verildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak üzere Roma'ya yaptığı seyahatte, törene götürülen gazetecilerin masraflarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında, Meclis üyelerinin, Meclis Başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorma hakkının olduğunu anımsattı.

İBB Başkanlığının, 2019-2024 döneminde meclis üyeleri tarafından verilen 379 soru önergesinden 210'unu yanıtlamadığını kaydeden Aksu, "İstanbul halkı tarafından denetim yetkisi verilen bu Meclisin üyelerine cevap vermemek, sadece siyasi bir tavır değil, aynı zamanda İstanbul halkının iradesine karşı yapılmış nezaketsizlik ve hatta saygısızlıktır." diye konuştu.

Aksu, daha sonra İBB bütçesinden 45'i gazeteci 73 kişinin Roma'ya götürülmesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesini sundu.

Önergeyi okuyan Aksu, şunları kaydetti:

"İmzalanacak bir metin için 73 kişinin İBB kaynaklarıyla yurt dışına götürülmesinin siyasi, hukuki, bürokratik ve ahlaki olarak izahı var mıdır? Söz konusu geziye götürülen gazetecilerin belirlenmesinde hangi kıstaslar uygulanmıştır. Götürülen tüm gazeteciler, spor gündemini takip eden gazeteciler midir? Geziye götürülen gazetecilerden bazılarının eşleriyle katıldıkları doğru mudur? Eğer doğru ise, karı koca yapılan bir Roma gezisinin masraflarının İstanbul halkına ödetilmesi doğru mudur? Resmi bir etkinlik kapsamında Roma gezisine katılan 45 gazeteci, gerek kurum yayın organlarında gerek kişisel internet sayfalarında gerekse de sosyal medya hesaplarında Avrupa Oyunları Mutabakat Zaptı ile alakalı yayınlar yapmış mıdır? Kamuoyunu doyurucu nitelikte bilgiler aktarmış mıdır? Yoksa bir turist gibi gezi yaparak İstanbulluların parasıyla Roma keyfini mi çıkarmışlardır?"

"45'i gazeteci toplam 73 kişinin katıldığı Roma gezisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel uçak kiralandığı, ilgililerin beyanlarıyla ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullanan Aksu, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan Roma'ya her gün yaklaşık 15 tarifeli sefer bulunmaktadır. Ortalama bir kişinin gidiş dönüş ücreti 20 bin liradır. 73 kişiyi toplam 1,5 milyon liraya götürebilmek mümkün iken, kiralanan uçağa yaklaşık 4,5 milyon ödendiği doğru mudur? Kiralanan uçağın yolcu kapasitesinin yaklaşık 190 olduğu bilinmektedir. 73 kişilik bir kafilenin, 190 kişilik bir uçakta yolculuk etmesinin izahı nedir? Kiralanan bu uçağa İstanbulluların parasından kaç lira ödenmiştir? Roma gezisinde tercih edilen ve bölgenin en lüks, en pahalı otellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel'e İstanbulluların parasından kaç lira ödenmiştir? Otel konaklaması sırasında heyetten bazılarının ekstra harcamalarının da İBB tarafından ödendiği iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa bu harcamaların tutarı ne kadardır, harcama içeriği nelerdir?"

Aksu, "Roma gezisi sırasında gazeteciler için ayrıca bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Gezi programında, akşam yemeği için Roma'nın şaraplarıyla ünlü Molto Ristorante isimli mekanın tercih edildiği görülmektedir. Bu restoranda kaç liralık şarap tüketilmiştir? Söz konusu mekanda İstanbulluların parasından ödenen toplam ücret kaç liradır?" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilerimizin masraflarını ve uçuşlarını İBB değil, sponsorlar karşılamıştır"

Aksu'nun soru önergesinin ardından söz alan CHP'li Meclis üyesi Seda Türkoğlu, soru önergesini elbette belediyenin cevap vereceğini ama bu konuda birkaç cümle söylemek istediğini belirtti.

Sıklıkla sorulan konulara değinen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Roma gezisine davet ettiğiniz gazetecilerin harcamalarını İBB mi karşıladı? Bu soru ne yazık ki aslında gazetecileri aşağılayan bir bakış açısı. Yani Türkiye'nin başarısını gözlemleyip yazacak gazeteciler, bu masrafları düşünerek gerçeği yazamayacaklar mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin duruşmalarında, tanıklık yapan gazeteciler dahil herkese yol, yiyecek, barınma masrafı sağlanıyor. Bunu alan gazeteci, duruşmada gerçekleri söyleyemez denilebilir mi? Biz gazetecileri, bizim ya da partimizin propagandası için bir yere davet etmedik. Türkiye ve İstanbul'un başarısına ortak olmaları için davet ettik. Bunun altını sıklıkla çizmek istiyorum."

Yanlış bir tartışma konusunun gündeme geldiğini ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu konuya doğrudan şu yanıtı da vermek istiyorum. Gazetecilerimizin masraflarını ve uçuşlarını İBB değil, sponsorlar karşılamıştır. Gazetecilerimiz söz konusu etkinliğe Charter uçağıyla gitmiştir. Sponsorların bu masrafları karşılaması da çok doğaldır çünkü nihayetinde konu Türkiye'nin itibarıdır. Türkiye'nin başarısıdır ve pek tabii spor, siyaset üstü bir meseledir. Bunu da unutmamak gerekiyor."

Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.