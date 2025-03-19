İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya üzerinden gözaltına alındığını duyurarak Ekrem İmamoğlu'nu destekleme çağrısında bulundu.

19.03.2025 07:40  Güncelleme: 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gözaltına alındığını bildirdi. Ongun, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar" dedi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu:

"Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Murat Ongun, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İmamoğlu’na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu
İmamoğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
9 aydır mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü 9 aydır mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
Hopa Belediyesi, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
Gaziosmanpaşa’da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
İran’da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı 1844 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı! 1844 kişi yaralandı

07:59 İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı
07:39 İmamoğlu’na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu
07:16 İmamoğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
07:06 Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
14:16 Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:46 Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
13:19 Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
13:01 Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 09:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.