İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gözaltına alındığını bildirdi. Ongun, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar" dedi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu:

"Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak."