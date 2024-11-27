İbb'nin 'Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin Sayısı 105'e Ulaştı - Son Dakika
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İbb'nin 'Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin Sayısı 105'e Ulaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020-2021 hizmet döneminde açılmaya başlayan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısı 105 oldu. Erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini amaçlayan İBB, yoksul ve dezavantajlı çocuklara öncelik tanıyor. İBB bu merkezlerin İstanbul’daki tüm mahallere yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

27.11.2024 16:43  Güncelleme: 16:50
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020-2021 hizmet döneminde açılmaya başlayan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısı 105 oldu. Erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini amaçlayan İBB, yoksul ve dezavantajlı çocuklara öncelik tanıyor. İBB bu merkezlerin İstanbul'daki tüm mahallere yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kreş tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmeye göre; İBB, İstanbul'da yaşayan 3-6 yaş aralığındaki çocuklara fiziksel ve psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri bir ortam sunmaya devam ediyor.

"150 Mahalleye 150 Kreş" sloganı ile yola çıkan Yuvamız İstanbul, ilk olarak 2020 - 2021 hizmet döneminde açılan 20 Çocuk Etkinlik Merkezi ile hizmet sunmaya başladı. Merkezlerin sayısı bugünse 105'i buldu. Uzman kadrosu ile hizmet veren Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 07: 30-17: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çalışan aileler düşünülerek merkezlerde 19: 00'a kadar uzun gün hizmeti de devam ediyor.

Merkezlerde özgün program içeriği uygulanıyor

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde sunulan özgün ve çocukların gelişimsel özellikleriyle uyumlu olan program içeriği, İBB'nin uzman kadrosu tarafından geliştirildi. Bunun yanı sıra, merkezlerde çocuk ve ebeveynlere yönelik daha kapsayıcı ve nitelikli hizmet sunabilmek adına; temel hareket eğitimi, özgül öğrenme güçlüğü eğitimi ve disleksi tarama testleri, sağlıklı beslenme ve obezite eğitimleri, gelişimsel psikoloji eğitimleri gibi çalışmalar da yürütülüyor.

Ücretli ve ücretsiz iki kategoride hizmet

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eden bu merkezlerde; ücretli ve ücretsiz olmak üzere 2 kategoride hizmet sunuluyor. Kayıtlar; ön başvuru aşamasında belirtilen gelir miktarı, evde engelli birey bulunması, şehit veya gazi çocuğu olma vb. puantaj kriterlerine göre otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak belirlenen sıralama dahilinde alınıyor. Bu sistemde en dezavantajlı olan çocuklara öncelik veriliyor. Otomasyon sistemine yapılan başvurularda belirtilen bu bilgilerin, belgelerle de ispatı bekleniyor. Merkezlerde toplam kapasite yarısı ücretli yarısı ücretsiz olarak hizmet sunuluyor.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri kadınların iş hayatına katılmasına fırsat tanıyor. Anne ve babanın çalışması durumunda ise akşam 19.00'a kadar uzun çalışma programından çocuklar faydalanabiliyor.

İbb\'nin \'Çocuk Etkinlik Merkezleri\'nin Sayısı 105\'e Ulaştı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb'nin 'Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin Sayısı 105'e Ulaştı - Son Dakika

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