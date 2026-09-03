İBB Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

(İSTANBUL) İBB'nin, 2026-2027 akademik yılı için üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuruları sonuçlandı. Gençlerin tüm bilgi ve belgelerini objektif kriterlere göre değerlendiren İBB, yurt başvurularının sonuçlarını, yurt.ibb.istanbul adresinden gençlerin erişimine açtı. Asil listeden İBB Öğrenci Yurtları'nda ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesinden 5 Eylül'de saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuruları sonuçlandı. Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen gençlere temiz, güvenli ve ev konforunda barınma hizmeti sağlayan İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. 11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren İBB Yurtları'nın 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 16 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, asil listeden İBB Öğrenci Yurtlarında ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesinden 5 Eylül'de saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek. Öğrenciler 16 – 19 Eylül tarihleri arasında ise kendilerinden istenen evraklarla birlikte kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek.

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

SADECE İSTANBUL DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Bilgilendirmeye göre, sadece İstanbul dışında yaşayan gençlerin başvurularının kabul edildiği İBB Öğrenci Yurtları için öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi (örgün öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim), öğrenim programı türü (lisans/ön lisans), hangi tip üniversite olduğu (devlet ya da vakıf), YKS yerleştirme puan aralığı, mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış), anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı gibi kriterler esas alınarak öğrencilerin sıralamaları belirlendi.