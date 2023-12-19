İBB, Pendik Kurtköy\'de sosyal merkezin temelini attı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu. 'İktidar, 4,5 yıldır kendi mumundan İstanbul'a ışık vermemek için, hatta oranın ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı ama söndüremedi, asla söndüremeyecek' diyen İmamoğlu, 'O yüzden kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost, düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız' Önce kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Sonra, tam da vuslatın 750. yıldönümünde andığımız Hazreti Mevlana'ya kulak vereceğiz. Ne diyor Mevlana? 'İnsanIarIa dost oI Çünkü kervan ne kadar kaIabaIık ve haIkı çok oIursa, yoI kesenIerin beIi o kadar kırıIır' diyor. Onların beli kırılacak. İstediği kadar yol kesmeye kalksınlar. Bizde, Mevlana'nın ruhu var. Bizde, Hacı Bektaşi Veli'nin ruhu var. Bizim önümüzü kesemezler. Bizim kervanımız, bir de kocaman, çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı. İstanbul İttifakı, kocaman bir ittifak. Kocaman bir ittifak bu. Ben inanıyorum ki, 16 milyon İstanbullu, bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunlara aldanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek. 31 Mart'ta bu ittifak, asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. Bizim kervanımız, aynı; duruyor. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Bizim sevgimiz, değil İstanbul'u, bütün Türkiye'yi saracak kadar sıcaktır? ifadelerini kullandı.