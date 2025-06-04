İBB Savunma Avukatları'ndan Cezaevi Nakillerine Tepki - Son Dakika
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İBB Savunma Avukatları'ndan Cezaevi Nakillerine Tepki

04.06.2025 15:56  Güncelleme: 15:57
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin başka cezaevlerine nakli üzerine İBB savunma avukatları açıklama yaparak müvekkillerinin haklarının ihlal edildiğini belirtti.

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonlarında tutuklanan başkanlardan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden başka cezaevlerine nakil edileceklerine ilişkin haberler üzerine İBB Savunma Avukatları adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada nakillerdeki sakıncalara dikkat çekildi ve "Müvekkillerimizin savunma haklarının zayıflatılmasına, kişi güvenliklerinin tehlikeye atılmasına ve tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesine karşı sessiz kalmayacağız. Bu hukuksuz sevk uygulamalarının derhal durdurulmasını, tutuklu müvekkillerimizin ikametlerine en yakın cezaevilerine naklini ve benzer suçlardan itham edilen kişilerle aynı yerde tutulmalarını, hukuka aykırı bu işlemler nedeniyle sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz" denildi.

19 Mart operasyonlarında tutuklanan İBB bürokratlarına yönelik ilk nakil işlemi 13 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Aralarında İBB Medya AŞ Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Ongun,  İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'ın da olduğu 14 kişi Çorlu, Tekirdağ, Gebze, Kandıra ve Bandırma'daki cezaevlerine gönderilmişti. Bu sabah da 19 Mart operasyonlarında tutuklanan başkanlardan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden başka cezaevlerine nakil edileceklerine ilişkin haberler geldi. Bunun üzerine İBB Savunma Avukatları adına bir açıklama yapıldı. Açıklamara, "Aynı soruşturmadan tutuklu ve ikametgahları İstanbul olan müvekkillerimizin, tutukluluklarının üzerinden yalnızca 2 ay geçtikten sonra İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Bolu, Tekirdağ gibi uzak illere herhangi bir hukuki ve makul gerekçe gösterilmeksizin nakledilmeleri kabul edilemezdir" denildi.

"Bu uygulama keyfi ve cezalandırıcı nitelikte olup, savunmayı parçalamayı ve bireyleri yıldırmayı amaçladığı izlenimi vermektedir"

Uygulamanın CMK m. 147, Anayasa m. 36 ve AİHS m. 6 ile güvence altına alınan adil yargılanma ve savunma hakkına açık bir müdahale olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

"Avukat-müvekkil görüşlerini düzenli ve etkili şekilde yapmayı fiilen imkansızlaştırmaktadır. Ailelerle temasın engellenmesi suretiyle sosyal izolasyon yaratmakta, bu yönüyle insan hakları ihlaline dönüşmektedir. Nakil işlemlerinin dayanağı olarak hiçbir somut güvenlik veya idari zorunluluk gösterilmemiştir. Aksine, bu uygulama keyfi ve cezalandırıcı nitelikte olup, savunmayı parçalamayı ve bireyleri yıldırmayı amaçladığı izlenimi vermektedir.

"Kapkaç, gasp, yaralama gibi şiddet içeren adi suçlardan tutuklu veya hükümlülerle aynı koğuşlarda..."

Ayrıca, sevk edildikleri ceza infaz kurumlarında müvekkillerimiz; kapkaç, gasp, yaralama gibi şiddet içeren adi suçlardan tutuklu veya hükümlülerle aynı koğuşlarda tutulmaktadır. Oysa kendilerine yöneltilen suçlamalar rüşvet, yolsuzluk gibi şiddet içermeyen beyaz yaka suçlar niteliğindedir. Bu durum:  Kişi güvenliğini açıkça tehlikeye atmakta, cezaevi idaresinin koruma ve ayrıştırma yükümlülüğünü ihlal etmektedir, AİHS m. 2 (yaşam hakkı) ve m. 3 (kötü muamele yasağı) ile bağdaşmamaktadır.

"Bu uygulamalar, hem Avrupa Cezaevi Kurallarına hem de BM Mandela Kurallarına aykırıdır"

Cezaevi idaresinin bu sorumluluğu, sadece fiziksel şiddeti önlemekle sınırlı değil, aynı zamanda tutukluların psikolojik ve sosyal bütünlüğünü korumak yükümlülüğünü de içerir. Bu uygulamalar, hem Avrupa Cezaevi Kurallarına hem de BM Mandela Kurallarına aykırıdır.

Sonuç olarak:  Müvekkillerimizin savunma haklarının zayıflatılmasına, kişi güvenliklerinin tehlikeye atılmasına ve tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesine karşı sessiz kalmayacağız. Bu hukuksuz sevk uygulamalarının derhal durdurulmasını, tutuklu müvekkillerimizin ikametlerine en yakın cezaevilerine naklini ve benzer suçlardan itham edilen kişilerle aynı yerde tutulmalarını hukuka aykırı bu işlemler nedeniyle sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Mehmet Murat Çalık, İnsan Hakları, Beylikdüzü, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Savunma Avukatları'ndan Cezaevi Nakillerine Tepki - Son Dakika

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