İBB Şehir Hatları çocuklar için geleneksel Okula Dönüş Boğaz Turu düzenledi - Son Dakika
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İBB Şehir Hatları çocuklar için geleneksel Okula Dönüş Boğaz Turu düzenledi

İBB Şehir Hatları çocuklar için geleneksel Okula Dönüş Boğaz Turu düzenledi
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İBB iştiraki Şehir Hatları, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliğiyle okul öncesi moral için geleneksel Boğaz turunu gerçekleştirdi. Kabataş'tan başlayan iki saatlik turda çocuklar aileleriyle keyifli anlar yaşadı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, her yıl yeni eğitim dönemi öncesinde çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği geleneksel Boğaz turlarını bu yıl da gerçekleştirdi. Güzel bir eylül gününde gerçekleşen turda, çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı.

Şehir Hatları'nın, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlediği "Okula Dönüş Boğaz Turu" Kabataş İskelesi'nden başladı. İki saat süren Boğaz turu boyunca çocuklar, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini aileleriyle birlikte denizden keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen boyama atölyesi de geziye renk kattı. Çocuklar rengarenk boyalarla hayallerini resmederken vapur müzisyenlerinin canlı performansıyla da eğlenceli anlar yaşadı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala düzenlenen ve çocuklara güzel bir anı olan "Okula Dönüş Boğaz Turu" Kabataş İskelesi'nde toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Şehir Hatları çocuklar için geleneksel Okula Dönüş Boğaz Turu düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Şehir Hatları çocuklar için geleneksel Okula Dönüş Boğaz Turu düzenledi - Son Dakika
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