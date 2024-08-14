İBB Spor Kulübü Olimpiyat Madalyalı Sporcuları İle Buluştu

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcuları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, "Olimpiyatlar sırasında 8- 9 salona gittim, her branşta tıklım tıklım yani inanılmaz bir ilgi vardı. Dedim ki 'bizim İstanbul'da çocuklarımıza spor yapmayı, sporu izlemeyi ve olimpiyatın ne olduğunu, şu 5 halkanın ne anlama geldiğini anlatmamız lazım.' Muhteşem bir izleyici disiplini vardı. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılarak madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcu ve antrenörleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Çimen, Kadın Güreş kategorisinde bronz madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Kadın Tekvando kategorisinde bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, sporcuların eşleri ve antrenörleri yer aldı.

"OLİMPİYATIN NE OLDUĞUNU, ŞU 5 HALKANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Ekrem İmamoğlu, "Olimpiyatlar sırasında 8-9 salona gittim, her branşta tıklım tıklım yani inanılmaz bir ilgi vardı. Dedim ki 'bizim İstanbul'da çocuklarımıza spor yapmayı, sporu izlemeyi ve olimpiyatın ne olduğunu, şu 5 halkanın ne anlama geldiğini anlatmamız lazım'. Oradaki değerli bir sanatçımızla bu espriyi yaptık. Dolayısıyla oradaki tribünlerin coşkusu aslında bir spor eğitiminin sonucu. İnanılmaz ve her sporun disiplinine de uygun hareket ediyorlar. Nerede susulacak, nerede alkışlanacak, isterse başka bir milliyetten olsun fark etmiyor. Muhteşem bir izleyici disiplini vardı. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da inşallah sizin de güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa Oyunları'nda birlikte yaparız" dedi.

"OLİMPİYATA KATILMAK BİLE BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

İmamoğlu, "Olimpiyata katılmak bile büyük bir başarıdır bence, çünkü bu çok tarihi bir olay. Ama madalya kazanmak elbette çok farklıdır ve rengi de önemli değildir. Bu bağlamda büyük başarı elde ettiniz. Birkaç farklı branşta daha üst ligleri hedefler pozisyonda olduk dönem dönem; ama biz kesinlikle özellikle olimpik branşları, amatör sporlar ve bireysel sporlar konusunda olabildiğince daha yüksek seviyede hem bütçesiyle hem tesisleriyle hem de sporcularıyla beraber yaşadığı ve yakaladığı ailevi, güçlü, profesyonel ortamıyla ülkemizin lokomotifi olmak zorunda. Bu vizyonla da yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"ARTIK BU KULÜPTE BİR AİLE OLMAYI BENİMSEDİM"

Kadın Güreş kategorisinde bronz madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına benim kazanmış olduğum 2'nci madalyam bu. İlkini ranking turnuvasında altın madalya olarak kazanmıştım. Bu madalyam da olimpiyat madalyası, altın değerinde bir madalya benim için. Umarım bundan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında tekrarını yaşatmak nasip olur. Artık bu kulüpte bir aile olmayı benimsedim" dedi.

"İBB'NİN SPORCUSU DEĞİL GERÇEKTEN EVLADI OLDUM"

Kadın Tekvando kategorisinde bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu değil gerçekten evladı oldum. Ben sürekli Cebeci'deki spor kompleksinde kalan bir sporcuyum. Aşçısından temizlik yapan ablamıza kadar o kadar güzel bir bağımız oldu ki, onların gözünde, benim kazandığımdaki tepkilerini görünce 'evet başardım, birlikte başardık gerçekten' dedim" diye konuştu.