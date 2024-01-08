 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB UKOME toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar nedeniyle arbede yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB UKOME toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar nedeniyle arbede yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının yapıldığı tesisin önüne gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri ile polisler arasında arbede yaşandı. Araç sahipleri, para kazanamadıkları gerekçesiyle araçlarının sarı taksiye dönüştürülmesini talep etti. Taleplerini yerine getirmediklerini belirttikleri İBB'ye tepki gösteren katılımcılara polis müdahale etti. Olaylar sırasında demir korkuluklar kırıldı ve tesise zarar verildi. 3 kişi hafif yaralandı ve 2 kişi gözaltına alındı. Araçların taksiye dönüştürülmesi konusu ise alt komisyona sevk edildi.

08.01.2024 - 17:05,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının yapıldığı tesisin önüne gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor.

Tesisin dışında bir araya gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri para kazanamadıkları gerekçesiyle araçlarının sarı taksiye dönüştürülmesini talep etti.

Taleplerini yerine getirmediklerini belirttikleri İBB'ye tepki gösterip, toplantının yapıldığı salona girmeye çalışan bazı katılımcılara polis ekipleri müdahale etti.

Bu nedenle çıkan arbedede güvenlik amacıyla kurulan demir korkulukları kıran katılımcılar, tesise yumurta ve pet şişe fırlattı.

Katılımcılar, demir çubuklarla tesisin camlarını ve cam korkuluklarını da kırdı.

Kalabalık arasında kalıp hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Polis ekiplerince olaylara karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, toplantıda ek olarak gündeme sunulan 8+1 araçların taksiye dönüştürülmesi konusu değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

İBB UKOME toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar nedeniyle arbede yaşandı
Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaşım, Güvenlik, Yaralanma, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB UKOME toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar nedeniyle arbede yaşandı - Son Dakika


17:40
Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48
Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

Son Dakika
17:40 Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: İBB UKOME toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar nedeniyle arbede yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement