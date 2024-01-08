İBB UKOME toplantısında minibüsten taksiye dönüştürülen araçlar nedeniyle arbede yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının yapıldığı tesisin önüne gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor.

Tesisin dışında bir araya gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri para kazanamadıkları gerekçesiyle araçlarının sarı taksiye dönüştürülmesini talep etti.

Taleplerini yerine getirmediklerini belirttikleri İBB'ye tepki gösterip, toplantının yapıldığı salona girmeye çalışan bazı katılımcılara polis ekipleri müdahale etti.

Bu nedenle çıkan arbedede güvenlik amacıyla kurulan demir korkulukları kıran katılımcılar, tesise yumurta ve pet şişe fırlattı.

Katılımcılar, demir çubuklarla tesisin camlarını ve cam korkuluklarını da kırdı.

Kalabalık arasında kalıp hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Polis ekiplerince olaylara karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, toplantıda ek olarak gündeme sunulan 8+1 araçların taksiye dönüştürülmesi konusu değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.