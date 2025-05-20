İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 22 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

20.05.2025 08:11
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

19 Mart'ta yapılan İlk operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında ise 52 kişi gözaltına alınmış 18'i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı otelin güvenlik kamerasını kapatan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen yer aldı.

3. DALGA OPERASYONDA 22 GÖZALTI KARARI

Bu sabah yapılan 3. dalga operasyonda 22 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.

TANER ÇETİN'E RÜŞVET SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de karıştığı eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada; Taner Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği iddia edildi.

MASAK RAPORLARINA YANSIDI

MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği iddia edildi.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İBB\'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ayhan Murat:
    chp demek hırsızlık demek 121 91 Yanıtla
  • Uğurcan Pamuktan:
    Teröristlerle anlaşma yapınca işleri güçleri kalmadı tabi 66 92 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    yavvv bu dalgalar bi akp belediyelerine vurmuyor demekki sütte leke var onlarda yok öylemi :)) yiyiyormuyuz?? tabikide hayır seçim geliyor günlerde su gibi geçiyor işte o zaman ak döt kara döt belli olacak 85 65 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Yahu Allah aşkına 20 Yıl o memleketi AKP yönetti bir kere yolsuzluk konuşulmadı ( Onlarca Yolsuzluk Olmasına Rağmen) Biri de çıkıp demiyor arkadaş bunun 20 Sen öncesinden araştırmasını yapalım da kim ne bk yemiş görelim. ama yok yemez niye Diploma daha önemli YERSENİZZZZZZ 78 50 Yanıtla
  • Halis demir:
    Bukadaar soygun olurmu hiçmi merhemet etmediniz saraçhaneyi tamamen haraçhane yapmışlar. 64 62 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    imamoglu korkulu rüya olmus ..sadece onun belediyesinde rüşvet var.rusvet icin operasyon yapiliyorsa turkiyede bir tane belediye kurum kalmaz.. bütün memurlar cezaevine girer..sadece İBB de rusvet dönmüyor..butun akp belediyeleri rusvetsiz iş yapmiyorlar..ama İmamoğlu yok edilmelidir tabiki talimat gereği 45 39 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPENİN YENİ SLOGANI HIRSIZLIK YAPMAYAN BİZDEN DEĞİLDİR. 41 38 Yanıtla
  • ayd121212:
    İstanbul’u aldılar bu hale geldiler, Türkiye’yi versek ne yapacaklarını tahmin bile edemeyiz, vay halimize…… 31 36 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Dünyanın her yerinde ve gezegenin hatta galaksilerde bile Akp Belediyelerinden daha dürüst belediye bulunmaz şimdi içinizden at yalanı s inananı diyorsunuz değilmi :)) 30 21 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    İETTYEDE BEKLİYORUZ OPERASYON BASILAN AKBİLLER NEREYE GİDİYOR HALK OTOBÜSLERİNİN PARALARI NEREYE AKTARILIYOR ACABA 14 16 Yanıtla
  • 1616:
    Sayın savcı şu ankaraya Melih Gökçek zamanına da bir el atsan.kadir topbaş zamanına. bakanlikda bekleten eski dosyalara bi zahmet el at da sizi görelim 17 2 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    YAZİKLAR OLSUN, bu kin bu nefret bu dusmanlık niye , bu millet size bir operasyon çekecek ki, Allah'tannkorkmaz kuldan utanmazlar, 11 4 Yanıtla
  • munzurlu:
    çorap söküğü gibi geliyor. 2 13 Yanıtla
  • 7fb6zpn5ry:
    bütün CHP burda toplanmış sanırım hala utanmadan teroris savunuyorlar kimlere emanet etti ata ülkeyi 0 12 Yanıtla
  • Nacisule1:
    yolsuzluğu arıyorlar 5.dalgada yapsan bulamayacaksın zorunuza gitti bukadar temiz bulmak 11 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    buna bir tek sizin gibi yandaslar, 3-5 parali trolunuz ve cok cok az koyun inanir. like sayilarinin azligindan yine sansur uyguladiginiz anlasiliyor zaten. muhalif yorumlari sildiginizi de goruyor millet. yemezler yemezler 8 2 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Siz önce Gökçek i yargilayin. Eski bursa Balıkesir başkanlarıni yargilayin. 4 bakanı Süleyman soylu yu yargilayin. Bunlar olmasan kimse inanmaz 4 0 Yanıtla
  • korhan sahin:
    Atın iftiraları millet nasıl olsa yer 3 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Bi insanda Allah korkusu yoksa ....Herşeyi yapar..yalan dolan...rüşvette alır verir..çalar çırpar..aklınıza ne gelirse...yoldan çıkmış bi kere 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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