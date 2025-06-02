İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmalarında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmalarında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi

İBB\'ye Yolsuzluk Soruşturmalarında Gözaltı Sayısı 38\'e Yükseldi
02.06.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da İBB ve diğer belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında gözaltı sayısı 38 oldu.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi. Firari 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı ise 47'den 49'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyeleri'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin de bulunduğu dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonlar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' ve 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmalarıyla Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere toplam dört ayrı soruşturmada son olarak 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.Böylece hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 47'den 49'a yükseldi.

38 KİŞİ GÖZALTINDA

Firari durumda olan 5 kişiden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 38'e çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunanların sayısı 49'a yükseldi.Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Operasyon, Politika, Belediye, İstanbul, Gözaltı, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmalarında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
03:22
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
16:03
Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var
Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var
15:56
Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu
Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!
15:51
Rakam tartışma yaratabilir Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
15:42
Futbolseverlere müjde Dev yarı final şifresiz kanalda
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
15:36
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
15:28
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
15:27
40’dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak
15:23
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
15:15
Kahreden kaza Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Kahreden kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybetti
15:10
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 11:02:22. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmalarında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.