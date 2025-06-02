İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 38'e çıktı - Son Dakika
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İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 38'e çıktı

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İBB\'ye yönelik 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 38\'e çıktı
02.06.2025 16:14
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İBB\'ye yönelik 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 38\'e çıktı
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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltı kararı verilen 47 isim arasında olan 4 kişi daha gözaltına alındı, böylece gözaltı sayısı 38'e çıktı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevkleri bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ekiplerin, firari durumdaki diğer isimleri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınanların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Yeterli olmayan firmalara iş verilmesi, hafriyatın kaçak alanlara dökümü ile kazanç elde edilmesi, ihaleler karşılığında belediye yöneticilerinin maddi menfaaat sağlaması suçlamalardan bazıları.

GÖZALTI KARARI BULUNANLAR

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi.

ARAMA YAPILDI

Ayrıca soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece, Seyhan, Ceyhan ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama yapıldığı öğrenildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi.

Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını iddia etti.

Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını anlatan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını öne sürdü.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi.

Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturmada Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği öne sürüldü.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin iddialar yer aldı.

Tespitler üzerine aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu ikisi tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Ayrıca soruşturmadaki 2 şüphelinin tutuklu olduğu belirlendi.

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Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 38'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Metin şen:
    önce yakala hapise koy.Sonra suç bulmaya çalış.Bir gün devran döner. 18 16 Yanıtla
  • Cenk:
    Bunlar Ergenekon Balyoz davası için de aynısı oldu. Yolda suç istinat et.. Ülke yeterki iktidari ve yaptıklarıni yada emekli dar gelirli esnaf asgari ücretli 2 yıl sonrasina verilen tahlil randevularıni hatta aynı Dr ismi altında 5-6 odada muayene oluyormuş gibi insanlarim mağduriyetleri adaletsizlik konuşulmasın. 4 6 Yanıtla
  • Kemal Akdag:
    BENCE 15 MİLYON İMZA ATANLARDA MERCEK ALTINA ALINSIN MUTLAKA BİŞEY ÇIKAR ÇIKMASADA ÖNEMLİ DEĞİL EN AZINDAN YARISI SUÇLUDUR HATTA ARALARINDA ÖRGÜT KURUCULARIDA VARDIR İNCELENSİN İHMALE GELMEZ BEKA SORUNU BİLE OLABİLİR 1 5 Yanıtla
    Kenann Sırmal:
    örgüt yoneticileri ile kol kola müzakere yurutenlerede gelecek sıra, boş yapma Ke MAL 0 2
  • Barış Yılmaz:
    İşinize gelmeyebleri atın içeri sizde rahatlaşın bizde rahatlayalım bu neymiş böyle akp’liler çok mükemmel bir chp liler kötü dimi 2 4 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    birgün sandık gelecek 3 2 Yanıtla
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