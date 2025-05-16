Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

İBB'ye yönelik yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un aralarında bulunduğu 31 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

16.05.2025 15:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Mali suçlar"" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı Ali Nuhoğlu ve beraberinde şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki aylık tutukluluk incelemesine Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un arasında bulunduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA KARAR

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da tutukluluğuna devam kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Barış Yılmaz:
    Hey Allahım ya dertleri kanal istanbulu bitirtmek Ekrem başkan engelledi ya bitirmeleri için yapıyorlar 53 82 Yanıtla
  • Hakan1421:
    İstanbul İstanbul olalı böyle hırsızlık görmedi, hırsız hırsız olalı böyle itibar görmedi 72 44 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    adamın suçunu da açıklayın da. anlamadığım su ok suçlu suçunu czasini çeksin. kimse kimsenin hakkını yemesin de. neden bir tane akp li ceza almıyor ?? 60 55 Yanıtla
  • engin7976744:
    Adam hırsız,İstanbul u bitirdi,Diploması sahte,adamın hayatı sahte…hala koyunlar alkışlıyor 61 34 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Büyük Hırsız eko. Kimse onun eline su dökemez. çok büyük hırsız 45 31 Yanıtla
  • EYÜP KARAKAYA:
    22 YILDIR UTANMAZLAR ÜLKEYE YAŞATMADIĞINIZ KALMADI. HALEN SİNEKTEN YAĞ ÇIKARTMA PEŞİNDESİNİZ AMA BU VATANDAŞ BUNLARI YUTMAZ. 29 46 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    suç kılıfı uyduramayınca yalancı şahitler yetmedi demek ki usulsüz diploma iptali vs vs adalet kendimize partisi daha neler yapacak bakalım bu ülkeye zarar vermek için 34 41 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İstanbul nimet nimet diye boşuna bağırmıyormuş ama kimse anlayamadı anladı ancak iş işten geçti peki o çalınanlar ne olacak geri gelecekimi acaba? ömür boyu çalışmadan sülalesine yeter de artar bile adam malı toptan götürmüş 44 25 Yanıtla
  • trgyky1978:
    iyi işte birde adama İstanbul da bulunmuyor diyorlardı artık İstanbul dan dışarı çıkmıyor 46 20 Yanıtla
  • 1616:
    özgürce karar veremiyorlar belki .?????? 14 9 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Siz kim oluyorsunuz da beni tutukluyorsunuz, be bu ülkenin presidint orgeneral Cumhurbaşkanı genel kurmay başkanıyım, demiştir 10 1 Yanıtla
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