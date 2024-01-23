 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'ni yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

İBB, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'ni yeniledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Fatih'teki Yedikule Gençlik Spor Tesisi hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesisi gezerek sporcularla sohbet etti ve maçın başlama vuruşunu yaptı. İmamoğlu, DEM Parti'nin İBB adaylığına ilişkin soruya yorum yapmadı. Türkiye'nin insanlı uzay misyonuyla ilgili ise gurur verici olduğunu belirtti.

İBB, Yedikule Gençlik Spor Tesisi\'ni yeniledi
23.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Fatih'teki Yedikule Gençlik Spor Tesisi hizmet vermeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış kapsamında tesisi gezerek, farklı branşlarda faaliyet gösteren kulüplerin sporcularıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmamoğlu, daha sonra Fatih Vatanspor ve Zeytinburnu Telsizspor kadın futbol takımları arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

DEM Parti'nin İBB adaylığı

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran İmamoğlu, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İBB Başkan adaylığıyla ilgili açıklamasına ilişkin soruya, "Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu, DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil." dedi.

Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında ilk Türk astronotun uzaya gönderilmesiyle ilgili düşünceleri sorulan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Tebrik ederiz. Gurur verici. Elbette uzaya giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, bizim bayrağımızı oradan dünyaya göstermesi gurur verici ama esas gurur verici olan, bizim kendi uzay aracımızla uzaya gidiyor olmak, uzay araştırmalarında yol katetmiş olmamız ya da vadedilen gibi aya gidiyor olmak ya da uzay araştırmalarıyla ilgili geldiğimiz hangi seviye varsa, onu tartışmak. Yoksa bir başka kurumun, kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek, bir marifet değil. Ama bunu da yaptık. Bizim de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız orada bayrağımızla bulundu, bir astronot kimliğiyle tarihe geçti, kayda geçti. Her şeye rağmen gurur verici."

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yedikule, Gençlik, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'ni yeniledi - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: İBB, Yedikule Gençlik Spor Tesisi'ni yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement