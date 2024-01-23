İBB, Yedikule Gençlik Spor Tesisi\'ni yeniledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Fatih'teki Yedikule Gençlik Spor Tesisi hizmet vermeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış kapsamında tesisi gezerek, farklı branşlarda faaliyet gösteren kulüplerin sporcularıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmamoğlu, daha sonra Fatih Vatanspor ve Zeytinburnu Telsizspor kadın futbol takımları arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

DEM Parti'nin İBB adaylığı

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran İmamoğlu, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İBB Başkan adaylığıyla ilgili açıklamasına ilişkin soruya, "Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu, DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil." dedi.

Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında ilk Türk astronotun uzaya gönderilmesiyle ilgili düşünceleri sorulan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Tebrik ederiz. Gurur verici. Elbette uzaya giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, bizim bayrağımızı oradan dünyaya göstermesi gurur verici ama esas gurur verici olan, bizim kendi uzay aracımızla uzaya gidiyor olmak, uzay araştırmalarında yol katetmiş olmamız ya da vadedilen gibi aya gidiyor olmak ya da uzay araştırmalarıyla ilgili geldiğimiz hangi seviye varsa, onu tartışmak. Yoksa bir başka kurumun, kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek, bir marifet değil. Ama bunu da yaptık. Bizim de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız orada bayrağımızla bulundu, bir astronot kimliğiyle tarihe geçti, kayda geçti. Her şeye rağmen gurur verici."