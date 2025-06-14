İBB, Yıl Sonu Şenliği ile Öğrencileri Kutladı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB yurtlarında kalan ve üniversite eğitimini tamamlayan öğrenciler için 2024-2025 Akademik Yılı Yıl Sonu Şenliği düzenledi. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şenlikte öğrencilerle buluşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gençlere tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını ileterek, "Bir öğrencimizin bile hayatına dokunabildiysek işimizi doğru yapmışız demektir. Bugün buradaki gençler, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ve Türkiye vizyonunun en somut göstergeleridir. Başkanımız şu anda Silivri'de olsa da sevgisi, selamı ve umudu burada, sizlerle. Umut burada, İstanbul'dan yeşeriyor"diye konuştu.

İBB yurtlarında kalan ve üniversite eğitimini tamamlayan öğrenciler için 2024-2025 Akademik Yılı Yıl Sonu Şenliği düzenlendi. Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İBB Başkanvekili Nuri Aslan gençlerle bir araya geldi. Tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını gençlere ileterek konuşmasına başlayan Aslan, "Ekrem Başkanımız, göreve geldiği 2019 yılından bu yana gençlere ve eğitime büyük önem veriyor. Bu süreçte yaşadığı hukuksuzluklara rağmen, en büyük desteği yine gençlerden aldı. Diplomasının hukuksuzca iptal edilmesinin ve 19 Mart'ta yaşanan büyük adaletsizliğin ardından, ülkemizin gençleri onun arkasında dimdik durdu. Sizlere minnettarız. Umudun yitirilmeye çalışıldığı böyle bir dönemde, sizler bu ülkeye büyük bir umut ve güç verdiniz" dedi. Aslan konuşmasında İBB'nin öğrencilere ilişkin hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

2019'da sıfır olan İBB'ye ait yurt sayısının bugün itibarıyla 14'e ulaştığını belirten Aslan şöyle konuştu:

"İlk yurtlarımızı 2021'de Avcılar ve Beyoğlu'nda açtık. Şu an 8'i kız, 6'sı erkek olmak üzere toplam 14 yurt, 1291 oda ve 5819 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Kadıköy ve Şişli'de inşaatı süren iki yeni kız yurdu da eylül ayında hizmete girecek. Kadıköy Caferağa'daki yurdumuzda 87, Şişli'deki yurdumuzda ise 327 öğrenci kalacak. Böylece toplam kapasitemiz 6.233'e ulaşacak.

"Öğrencilerimizin güvenli ve konforlu ortamlarda yaşamaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Barınma maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde, öğrencilerimizin güvenli ve konforlu ortamlarda yaşamaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ders Atölyelerimizde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlıyoruz. Bu hizmetlerin temelleri Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldı. Işığın ve umudun doğduğu yerde bu vizyon gelişti. Soru bankaları, deneme sınavları ve diğer materyallerle öğrencilerimize destek oluyoruz. Atölyelerimiz, okul dışı saatlerde çalışma ortamı, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma imkanı da sunuyor. Tercih döneminde ise rehberlik hizmetlerimizle öğrencilerimizin yanında oluyoruz.

"Öğrencilerimizin başarıları göğsümüzü kabartıyor"

İBB Teknoloji Atölyeleri sayesinde öğrencilerimiz programlama, yapay zeka, oyun geliştirme, mobil uygulama, robotik gibi pek çok alanda 8 aylık kapsamlı bir eğitim alıyor. Bu atölyelerde yetişen öğrencilerimizden oluşan İBB Tech Takımı'nın ulusal ve uluslararası başarıları göğsümüzü kabartıyor.

"İmamoğlu'nun umudu burada"

Bir öğrencimizin bile hayatına dokunabildiysek işimizi doğru yapmışız demektir. Bugün buradaki gençler, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ve Türkiye vizyonunun en somut göstergeleridir. Başkanımız şu anda Silivri'de olsa da sevgisi, selamı ve umudu burada, sizlerle. Umut burada, İstanbul'dan yeşeriyor. Hepinize teşekkür ediyor, mezuniyetinizi kutluyor ve başarılar diliyorum."