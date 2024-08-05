İBB, YKS\'ye giren gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adayı gençlere tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sundu. İstanbul'un 23 noktasındaki Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerine gelen ve Çözüm Merkezi Alo 153 hattını arayan yaklaşık 70 bin genç, üniversite tercihlerinde İBB'den destek aldı.

Eğitimin birçok alanında çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan İBB, bu yıl da üniversite sınavına giren gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından oluşturulan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri bu dönem 17 Temmuz ve 4 Ağustos arasında YKS'ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağladı.

23 Noktada ve Alo tercih hattında tam zamanlı danışmanlık

İBB ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini 175 PDR uzmanı ve eğitmen kadrosuyla gerçekleştirdi. Merkezler Anadolu Yakası'nda Büyükada, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli meydanlarında hizmet verdi. Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler Şirinevler, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Fatih Aksaray, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultangazi ve Şişli meydanlarında kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile birlikte İstanbul geneline 23 noktada gençlere üniversite tercihleri konusunda ihtiyaç duydukları desteğin verilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra Alo 153 Çözüm Merkezi de tercih hattı olarak hizmet verdi. 0212 153 00 00 numaralı hattan şehir dışından arayanlara hizmet verildi. İBB'nin uzmanları merkezlerde gençlere ilgi alanları, yetenekleri ve beklentileri gibi konularda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

5 Yılda 286 bin 503 genç destek aldı

Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 61 bin 17 kişiye hizmet vermişti. Bu dönem 17 Temmuz'da hizmet vermeye başlayan merkezlerde üniversite tercihlerinin yapıldığı son tarih olan 4 Ağustos'a kadar toplamda 69 bin 98 kişiye tercih danışmanlığı yapıldı. İBB, böylece 2019'dan bu yana 286 bin 503 gencin üniversite tercihine katkı sağlamış oldu.