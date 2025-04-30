İBB Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu ve Çetenin İddiaları - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu ve Çetenin İddiaları

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve 10 şüpheli suçlamalarla karşı karşıya.

30.04.2025 00:54
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki savcılık sevk yazısında, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın "liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticileri Fatih Keleş'e, Murat Ongun'a ve örgüt liderine bağlı hareket ettiği"ne ilişkin iddialara yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun şüpheli İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek'i Beylikdüzü'nden İBB'ye bilişim işlerinden sorumlu olarak getirdiği belirtilen sevk yazısında, şüphelinin birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığı ve o dönemlere ilişkin birçok usulsüz eylemi bulunduğu kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Geçek'in, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma" suçuna iştirak ettiği aktarılarak, "Örgüt hiyerarşisinde bulunup eylem ve fikir birliği içerisinde birçok faaliyeti olduğuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu"na yer verildi.

Şüpheli İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in İmamoğlu tarafından Beylikdüzü'nden İBB'ye bilişim işlerinden sorumlu olarak getirildiği ifade edilen sevk yazısında, Özgüner'in birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığı ve o dönemlere ilişkin birçok usulsüz eylemi olduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, şüphelinin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma suçuna iştirak ettiği" ve örgüt hiyerarşisinde bulunup eylem ile fikir birliği içerisinde birçok faaliyeti olduğuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Rüşvet iddiası

İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner'in Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren yanında olduğu aktarılan sevk yazısında, harita mühendisliği yaptığı ancak imarla ilgili konuları İmamoğlu'nun talimatıyla takip ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Şüphelinin, Boğaziçi İmar Müdürlüğünde resmi sıfatı olmamasına rağmen tadilat ve tamirat yapmak isteyen kişilerden aldığı rüşvet karşılığında izinler çıkarttığı öne sürülen yazıda, bu konuda şüpheli İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'yla irtibatta bulunduğu ve her ne kadar kurum müdürü Karaoğlu ise de arka planda Öner'in bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında, şüpheli Öner'in hesap hareketlerinde sürekli borç açıklamalı para girişleri olduğu ve para çıkışları bulunmadığı dikkate alındığında "rüşvet" suçunu işlediği hususunda somut delilere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi.

"Capacity AVM'nin sahiplerini 5 milyon dolar vermeye zorladı"

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz'ün "Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı"na ilişkin tespitlere yer verilen yazıda, bu konuda kişileri Süleyman Atik'e yönlendirdiği ve talebini kabul etmeyen şikayetçiler hakkında idari yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Akyüz'ün dosyada beyanları yer alan bazı müteahhitlerden de benzer şekilde talepleri olduğu kaydedilerek, imar konusunda sahip olduğu yetkileri kullanarak maddi menfaat talep ettiği ve "irtikap" suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun koruması hakkındaki iddialar

İmamoğlu'nun koruması olan şüpheli Çağlar Türkmen'le ilgili olarak da sevk yazısında, "Şüphelinin İmamoğlu'nun koruma ekibinden olduğu, kamuoyuna yansıyan otel görüntülerinde şüphelinin gizli toplantıların kayıtlarını engellemek için kameraları kapattığı, yine arama yapılan adreslerde kameraların kayıt cihazlarını söktüğü ve harddiskleri ortadan kaldırdığı, şüphelinin gizli toplantılara ve örgütün işleyiş şekline vakıf olduğu, gizlilik kurallarına riayet sağladığı, bu haliyle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup delilleri ortadan kaldırdığı hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu"na ilişkin tespitlere yer verildi.

Sevk yazısında, şüpheli İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik'le ilgili, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen tevdi raporunda da belirtildiği üzere, Özçelik'in söz konusu usulsüz ihalelerin yapıldığı dönemde İBB'de Emlak Yönetimi Daire Başkan Vekili olarak görev yaptığı kaydedildi.

Özçelik'in, milyarlarca Türk lirası kamu zararında ve suç örgütünün haksız kazanç elde etmesinde sorumluluğu bulunduğu belirtilen sevk yazısında, örgüt lideri, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelinin, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu ifade edildi.

"Şafak Başa örgüt talimatlarına uydu"

Sevk yazısında, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın "liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticileri Fatih Keleş'e, Murat Ongun'a ve örgüt liderine bağlı hareket ettiği"ne ilişkin tespitler yer aldı.

Şüpheli Başa'nın başvuru yapan firma yetkililerini oyalamak suretiyle işlerini geciktirdiği ve zora koştuğu belirtilen yazıda, bu suretle mağdur edilen firma yetkililerini suç örgütünün kasası konumundaki kişilere yönlendirerek para talep ettiği kaydedildi.

Sevk yazısında Başa'yla ilgili, "Suç örgütü içerisindeki emir ve talimatlara uyduğu, örgüt lideri, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleri ile eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu"na ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy'un, "liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Fatih Keleş'e, Murat Ongun'a ve örgüt liderine bağlı hareket ettiği" kaydedilen yazıda, "İşleri nedeniyle başvuru yapan firma yetkililerini oyalamak suretiyle işlerini geciktirdiği, zora koştuğu, bu suretle mağdur edilen firma yetkililerini suç örgütünün kasası konumundaki kişilere yönlendirerek para talep ettiği"ne ilişkin bilgilere yer verildi.

Sevk yazısında, şüpheli Şanlısoy'un suç örgütü içerisindeki emir ve talimatlara uyduğu, örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi.

Eski İstanbul İmar İnşaat AŞ Genel Müdürü Onur Soytürk'le ilgili olarak da sevk yazısında, "Şüphelinin Vaniköy'de bulunan ve kamuoyuna yansıyan villanın tamirat ve tadilat sürecinde Rus iş adamı villa sahibinden Ayhan Koç ve Sinan Akçiçek ile birlikte rüşvet aldıkları ve bu kapsamda bu fiilde yer alan diğer şüpheli Elçin Karaoğlu'yla birlikte hareket ettikleri, şüphelilerin birlikte 'rüşvet' suçunu işledikleri"ne ilişkin tespitler sıralandı.

Sevk yazısında, ayrıca şüpheli Sinan Akçiçek'in de Vaniköy'de bulunan villanın tamirat ile tadilat sürecinde Rus iş adamı villa sahibinden rüşvet aldığı kaydedildi.

Yazıda, söz konusu 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu ve Çetenin İddiaları - Son Dakika

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