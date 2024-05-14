İBB Yurtları Spor Şöleni\'nde Öğrenciler Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler spor şöleninde bir araya geldi. 11 – 12 Mayıs'ta düzenlenen İBB Yurtları Spor Şöleni'ne 14 yurttan yaklaşık bin öğrenci katıldı. Takım ve bireysel branşlardaki turnuvalarda kupa ve madalya için yarışan öğrenciler DJ performansları, sahne şovları ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerine temiz, güvenli ve konforlu barınma hizmeti sunan İBB, dönem sonu yaklaşırken öğrencileri spor şöleninde bir araya getirdi.

"14 YURDUN ÖĞRENCİLERİ KATILDI"

İlk kez geçen yıl gerçekleştirilen ve öğrencilerden tam not alan İBB Yurtları Spor Şöleni bu yıl ikinci kez düzenlendi. 11 - 12 Mayıs'ta Bayrampaşa'daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şölene İBB'nin 14 yurdundan yaklaşık bin öğrenci katıldı. Şölende futbol, basketbol, voleybol, masatenisi, okçuluk ve satranç olmak üzere altı branşta müsabakalar düzenlendi. Gençlerin hafta sonuna sporla hareket, keyif ve eğlence katan etkinliğin sonunda dereceye giren takım sporculara kupa ve madalya verildi.

"İKİ GÜN BOYUNCA EĞLENDİLER"

Şölen kapsamında turnuvaların yanı sıra açık alanda çeşitli etkinlikler de yapıldı. DJ performansları ve sahne şovlarıyla eğlencenin tavan yaptığı şölende çeşitli oyunlarla ve simülasyon etkinlikleriyle heyecan zirveye çıktı.

"ŞAMPİYONLARA KUPA VE MADALYA"

Şölen sonunda voleybol, basketbol ve futbol takım müsabakalarıyla okçuluk, satranç ve masa tenisindeki bireysel karşılaşmalarda ilk üçe giren takımlar ve sporcular için ödül seremonisi düzenlendi. Dereceye giren takımlar ve sporcular kupa ve madalyalarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile davetlilerin elinden aldı.