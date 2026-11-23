(İSTANBUL) İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İstanbul genelindeki alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında "ilk 3 saat ücretsiz" kuralına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kurala uymayan işletmelere son bir haftada 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendi ve toplam 2 milyon 426 bin 775 TL ceza kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yürürlükteki kararı doğrultusunda İstanbul genelindeki alışveriş ve iş/ticaret merkezi otoparklarındaki denetimlerini sürdürüyor. UKOME kararı uyarınca bu merkezlerin otoparklarında ilk üç saatlik (0-3 saat) kullanımın ücretsiz olması gerekirken sahada yapılan denetimlerde bu kurala uymayan bazı işletmeler belirlendi. İBB Zabıta ekipleri, karara aykırı ücret taleplerini tespit etmek amacıyla alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE 50 İŞLETME TESPİT EDİLDİ

Karar uyarınca alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saatlik kullanım ücretsiz. Bu kurala aykırı şekilde ücret talep eden işletmeler hakkında İBB Zabıta ekipleri tespit tutanağı düzenliyor. Tutanaklar, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğü'ne bildiriliyor. 2026 yılı itibarıyla araç başına 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanıyor. Denetimler kapsamında yaklaşık 50 alışveriş ve ticaret merkezinin kuralı ihlal ettiği tespit edildi. İşletmelerin, UKOME kararına aykırı şekilde ilk üç saat içinde otopark ücreti talep ederek İstanbulluları mağdur ettiği belirlendi.

655 TUTANAK VE 2,4 MİLYON TL CEZA

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, denetimlerde son bir hafta içinde kurala uymayan ve İstanbulluları mağdur eden işletmelere yönelik 655 adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bu kapsamda toplam 2 milyon 426 bin 775 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

14 İŞLETME KURALLARA UYDU

İBB, kurala aykırı uygulama yapan işletmecilere ve yönetimlere, UKOME kararına uygun davranmaları gerektiğini bildiren resmi yazılar gönderdi. Yürütülen bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk üç saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

İBB yetkilileri, İstanbul'da alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saat ücretsiz uygulamasına aykırı bir durumla karşılaşan İstanbulluların, İBB Çözüm Merkezi'ne şikayetlerini ileterek haklarını arayabileceğini belirtti.