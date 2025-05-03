ICCI 2025 Fuarı'nda Sürdürülebilir Enerji Çözümleri ve Yerel Yönetimlerin Rolü Tartışıldı - Son Dakika
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ICCI 2025 Fuarı'nda Sürdürülebilir Enerji Çözümleri ve Yerel Yönetimlerin Rolü Tartışıldı

24-26 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı'nda, İstanbul Enerji AŞ sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojilerini tanıttı. 'Yerel Yönetimlerin Enerji Yol Haritası' panelinde, yerel yönetimlerin enerji dönüşümüne dair stratejileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ele alındı.

03.05.2025 16:23
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(İSTANBUL)- Türkiye'nin alanında lider enerji etkinliği olarak bilinen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 24-26 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Enerji AŞ, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojilerini tanıttı.

ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, "Geleceğe Güç Ver" mottosuyla bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde 29. kez kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji AŞ de standında enerji dönüşümüne yönelik stratejilerini, sürdürülebilir enerji çözümlerini ve çevre dostu teknolojilerini sergiledi, sektörün önde gelen paydaşlarıyla bir araya geldi.

İş birliklerinin güçlendiği fuarda İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın moderatörlüğünde "Yerel Yönetimlerin Enerji Yol Haritası" paneli düzenlendi. Panele; İzmir Enerji AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, Bursa Enerji AŞ Genel Müdürü Erman Aydıngün, Manisa Enerji AŞ Genel Müdürü Atınç Aksoy, Denizli Enerji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Peker, Ankara ASKİ Ar-Ge Daire Başkanı Burçin Bozkurt ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Nilgün Erkmen Göktaş katılarak büyükşehir belediyelerinin enerji vizyonuna dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Panelde, yerel yönetimlerin kendi enerjisini üreten yapılar haline dönüşmesini sağlamak amacıyla güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES), jeotermal enerji santralleri (JES), hidroelektrik santraller (HES) ve biyokütle enerji santralleri (BES) gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanları ele alındı. Ulaşımdan aydınlatmaya, terfi merkezlerinden akıllı şehir altyapılarına kadar birçok alanda enerji verimliliğini artırmaya yönelik stratejiler değerlendirildi.

Panelde ayrıca; yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliği odaklı altyapı projeleri geliştirilmesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) uygulamaları, teknik bilgi ve ürün deneyim paylaşımı, tedarik zinciri yönetimi ve akademik ve sektörel iş birliklerinin artırılması gibi konular kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Panelistler, kendi belediyelerinde yürüttükleri enerji projelerini ve geleceğe yönelik hedeflerini katılımcılarla paylaşarak yerel yönetimlerin enerji alanındaki dönüşüm sürecine ışık tuttular. Katılımcıların soru ve katkılarıyla zenginleşen oturum, büyükşehir belediyeleri arasında deneyim paylaşımına ve ortak bir vizyon geliştirilmesine önemli katkı sağladı. Oturumun sonunda tüm panelistler, yerel yönetimlerin bir "Enerji Ağı" organizasyonu kurma yönündeki iradelerini beyan ettiler.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, İstanbul, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel ICCI 2025 Fuarı'nda Sürdürülebilir Enerji Çözümleri ve Yerel Yönetimlerin Rolü Tartışıldı - Son Dakika

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