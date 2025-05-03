İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Fransa\'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Mitry-Mory'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Bölge Teşkilatı, Mitry-Mory'de "Halk Buluşması: Tarihimizi Bilelim" başlıklı program düzenledi.

Programa, Turan, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Ar-Ge ve Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, UID Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkiye ve Fransa milli marşları okundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, burada yaptığı konuşmada, Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki vatandaşların dertleriyle ayrıca dertlendiğini ifade ederek, programa katılanlara Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"Avrupa'daki Türkler bizleri mahcup etmedi. Çok uzun yıllardan beri bu coğrafyada soydaşlarımız var, bizi mahcup etmediler. Hep ay yıldızımıza rüzgar oldular, dua oldular, bereket oldular." ifadelerini kullanan Turan, Türkiye ile Fransa arasındaki tarihin çok eskilere dayandığını kaydetti.

"Tarihimizi bilmek zorundayız"

Türkiye'de 1700'e yakın Fransa sermayeli şirketin bulunduğunu, iki ülke arasında 22 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyleyen Turan, "Türkiye ile Fransa'nın ilişkilerinin daha iyi olması, daha yoğun olması için hepimiz gayret ediyoruz." dedi.

Turan, kendi tarihini bilmenin zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ve Türk milletinin, utanacağı hiçbir tarihi problemi olmadığını belirtti.

Bireysel hatalar ve yanlışlar olabileceğini ifade eden Turan, "Ancak kurumsal olarak, devlet olarak, millet olarak utanacağımız hiçbir şeyimiz yok hamdolsun." diye konuştu.

Turan, "(1915 olayları) Bu konuyu, üzülerek söylüyorum, Türkiye'yi terbiye etmek için kullandılar, tarihi gerçek olduğu için değil. Türkiye ne zaman yürüyorsa, ne zaman güçleniyorsa durdurmak, dizginlemek, gündem değiştirmek için bu ve benzer konuları maalesef kullandılar. Türkiye'nin terbiye edilemeyeceğini görünce de o zaman başka başka iddialara başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Soykırım arayan varsa Gazze'ye baksın"

Türklerin, tarihlerinde çok sayıda benzer sorunlar ve ihanetlerle karşılaştığını vurgulayan Turan, geçen hafta Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan'da toplantılar yaptığını ve buralarda gittikleri yerlerde toplu mezarlar gördüğünü belirtti.

"Hiçbirisi Ermeni mezarları değil. Türklerin, Osmanlı köylerinin mezarlarıydı. Toplu mezarda yatan insanlar Türklerin mezarlarıydı. Bir daha söylüyorum. 1,5 milyon sözüm ona tehcir varsa, soykırım varsa bir tane toplu mezar olmaz mı?" diyen Turan, söz konusu olaylarda, asla sistematik bir soykırım olmadığının altını çizdi.

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu olaylarla ilgili Ermenistan dahil farklı ülkelere arşivlerini açma çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Soykırım arayan varsa Gazze'ye baksın. Düne bakmasın, bugüne baksın. Soykırım arayan varsa '2 milyon kişiyi süreriz.' diyenlere baksın. Soykırım arayan varsa bir yılda 100 bin insanı şehit eden, çocuk, yaşlı, kadın demeden öldürenlere baksın." şeklinde konuştu.

Siyasete katılım çağrısı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Yılmaz ise vatandaşları selamlayarak, "Bu tür konular çok önemli. Görev bölgemizde bütün derneklerimizi destekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Türk derneklerle temasları sırasında, eğitimin öne çıkardıkları en önemli konulardan biri olduğunu belirtti.

UID Genel Başkanı Aslan da 1915 olaylarının yanı sıra Türkiye ile alakalı meseleler hakkında Fransa'da tamamen dezenformasyona dayalı bilgilerle kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Aslan, "Biz kendi meselelerimizi aktarmazsak emin olun bizden başkası bizim meselelerimizi konuşmaz." diyerek, evlerde sohbet ortamlarındaki konuların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa siyasetine katılım çağrısında bulunan Aslan, "Türkiye seçimlerinde nasıl gayret gösteriyorsak, buradaki seçimler için 2 kat, 3 kat daha fazla çalışıp, buradaki seçimlerde siyasal katılımı hep birlikte artıracağız." dedi.