İçişleri Bakanı: 7 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 117 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 7 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 117 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: 7 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 117 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-39' operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve para da ele geçirildi.

13.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıklarının koordinesinde, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya il emniyet müdürlüklerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarına yönelik "Kafes-39" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında, İstanbul'da Budaklar, Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildiğini kaydetti.

Elebaşlarının da yer aldığı 117 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucu 30 ruhsatsız tabanca, 20 tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konulduğunun bilgisini veren Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz, onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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