İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerini anlatan belgeseli paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerini anlatan belgeseli paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerini anlatan belgeseli paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'u anıp, kardeşleri anlatan 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Belgesel, ikiz şehitlerin hikayesini anlatıyor ve bu akşam Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda gösterilecek.

15.07.2024 14:47
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'u anıp, kardeşleri anlatan 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikiz şehitler Ahmet ve Mehmet Oruç'un hikayesinin anlatıldığı belgeselin tanıtımı, İstanbul'da yapıldı. Bakan Yerlikaya, bu akşam Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da gösterilecek belgesel ile ilgili 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "15 Temmuz'da hainler Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına bomba yağdırdılar. Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa; Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. İşte o korkusuz yüreklerden ikisi de ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerdi. Birlikte şehadete koştular. 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde bu unutulmaz kahramanlıklar ve iki kardeşin iç burkan gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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