İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez

Haberin Videosunu İzleyin
20.10.2025 12:37  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize \'\'düşman\'\' deme alçaklığına cüret edemez
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine çok sert tepki gösterdi. Diyarbakır'da kameralar karşısına çıkan Yerlikaya, "Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılan eylemde, polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, megafonu eline alan bir kişinin "Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz" ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.

"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

Olayın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda kamera karşısına geçerek kullanılan "düşman" ifadelerine tepki gösterdi. Yerlikaya, "Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum. Herkes diline, söylemine dikkat etmeli" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR"

Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Süreci sabote etmek isteyenler var.

"HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAYACAK"

Terörsüz Türkiye hedefiyle gözyaşının değil, birliğin hakim olduğu bir geleceği inşa edeceğiz. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağının altından millet olma iradesidir. Bu kardeşlik yükseldikçe hiçbir güç milletimizin önünde duramayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur'daki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü'nde başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise, Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

Öte yandan megafonla konuşan bir kişinin polise "düşman" olarak seslediği, oradakilerin bunu alkışladığı ve "Teröristlerin izinden gideceğiz.", "Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız." dediği duyuldu. Polis müdahalesinin ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • 1234:
    polisimize askerimize düşman diyenler alçaktır adidir 368 29 Yanıtla
    uğur aksakallı:
    DEDİRTENİN HİÇMİ SUÇU YOK 23 7
    yakup suri :
    peki şunu sormak lazım polis bu lafı duyunca ne tepki verdi? 18 10
  • 145353:
    dedirttiniz ama..!!! 273 60 Yanıtla
    Taner Avcı:
    suçlulara göre düşmandır,suçsuzlara merhamettir.diyenler de adı suçludur 38 9
  • Sayıl Ünal:
    kınayıverin 181 21 Yanıtla
    Taner Avcı:
    ne yapcan kınayı biyerinemi sürcen 26 59
    uğur aksakallı:
    TANER KINAYI SÜRECEK BAŞKALARI.MESELA SEN SÜR. 9 3
  • Gökhan Ü:
    Bu söz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiyor mu, neleri soktunuz bu kılıfa; şimdi Türk polisine 'düşman' diyen teröristi lanetlemekle mi geçiştiriyorsun.. 194 7 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    ha ha haaa 59 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
Arda Güler’in annesinin gözyaşları Arda Güler'in annesinin gözyaşları
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı Ünlü hakem tutuklandı Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
10:22
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
10:17
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
08:34
Motorine tarihi zam Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.