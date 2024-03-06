İçişleri Bakanı: Ülkenin gri listeden çıkması büyük önem taşıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri listeden çıkışın ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konu hakkında özel olarak çalışıyor. İçişleri Bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda büyük yol kat ettik. İnşallah ülkemizin haziran ayında gri listeden çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Odakule'deki İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanlığı Meclis Toplantısında konuşan Yerlikaya, yurt içinde ve dışında ülke olarak terörle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Yurt içinde İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma ve istihbarat birimleriyle şehirde ve kırsalda operasyonlara imza attıklarını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin gri listeden çıkması için gerekli çalışmaları yaptıklarına aktardı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koordine olduklarını belirterek, "Gri listeden çıkış ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konu hakkında özel olarak çalışıyor. İçişleri Bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda büyük yol kat ettik. İnşallah ülkemizin haziran ayında gri listeden çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız"

Şehirlerin rekabetinin, devletlerin rekabetinden daha güçlü olduğu bir zamanda yaşandığını kaydeden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ve benzeri terör örgütüyle ilgili bir Türkiye bir de İstanbul projeksiyonu yapıyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Biz 'Türkiye Yüzyılı'nda terörle anılan bir ülke olmamakta kararlıyız, inançlıyız' diyoruz. Zaten 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölücü terör örgütüyle ilgili mücadelede gelinen noktada nefesleri kesildi. İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütünün sözde lideri olma cesaretini gösteren kim varsa hepsini izliyor."

"FETÖ'ye yönelik 4 bin 278 operasyon yapıldı"

Yerlikaya, 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan operasyonlara dikkati çekerek, PKK ve KCK terör örgütüne yönelik kırsalda 17 bin 757, şehirde 3 bin 396 operasyon yaptıklarını dile getirdi.

Göreve geldiği 9 ay boyunca toplam 21 bin 153 operasyonda 782 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 278 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 79 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik 4 bin 278, DEAŞ'a yönelik 1255, sol terör örgütlerine yönelik ise 407 operasyon yapıldı. Türkiye'de terörizmin finansmanına yönelik 178 operasyon yapıldı. 25 milyon 924 bin lira ele geçirildi. Türkiye'de 94'ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellendi. İstanbul'da ise biri bombalı olmak üzere 8 terör eylemi engellendi. Türkiye genelinde organize suçlarla ilgili 1069 operasyon yapıldı ve 384 organize suç çetesi çökertildi. İstanbul'da ise organize suçlarla ilgili 112 operasyon yapıldı ve 90 suç çetesi çökertildi. "

"El konulan lüks araçları devriye aracı yaptık"

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda el konulan lüks araçları İstanbul polisinin devriye aracı yaptıklarını belirterek, "Sembol olan meydanlara koyduk. Çocuklar gelip, fotoğraf çektiriyor. Dünyada çok ses getirdi bu proje. Bu lüks araçların distribütörleri ile görüştük, 'Siz sadece benzin parasını verin biz diğer bütün masraflarını yükleniyoruz.' dediler. " ifadesini kullandı.

Türkiye'de Interpol operasyonlarında 262 kırmızı bülten olmak üzere 372 şahsın yakalandığını aktaran Yerlikaya, ülke genelinde uyuşturucu operasyonlarında 270 bin 224 kişinin gözaltına alındığını, 24 bin 302'sinin tutuklandığını ve 11 bin 28'inin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti.

"Türkiye'de toplam 74 bin 318 ruhsatsız silah ele geçirildi"

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarına dikkati çeken Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"49 bin 488 kişi gözaltına alındı, 4 bin 413 kişi tutuklandı ve 2 bin 243 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Asayişte ise her 10 olaydan 9'u aydınlatılıp, adalete teslim edildi. Türkiye'de toplam 74 bin 318 ruhsatsız silah ele geçirildi ve konuyla ilgili de 81 bin 795 kişi yakalandı. Bu silahlardan 53 bin 330'u tabanca, 5 bin 289'u av tüfeği, 1689'u uzun namlulu silah, 32'isi ise ağır silah. Türkiye genelinde kaçakçılıkla ilgili 23 bin 287 operasyon yapıldı. 32 bin 416 kişi gözaltına alındı, 522 kişi tutuklandı, 744 kişi adli kontrol şartı ile bırakıldı. Toplam, 2 milyar 517 milyon vergi kaybı önlendi. İstanbul'da ise 828 operasyon yapıldı. 1494 kişi gözaltına alındı, 49 kişi tutuklandı ve 83 kişi ise adli kontrol ile bırakıldı. Toplam 624 milyon vergi kaybı önlendi."

"Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 5 bin 881 operasyon yapıldı"

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde 32 bin 951 sosyal medya hesabı üzerinden çalışma yapıldığını, İstanbul'da ise bu rakamın 18 bin 32 olduğunu söyledi.

Göç konusunda da çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizde 4 milyon 517 bin 647 yabancı var. Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı ile ilgili 5 bin 881 operasyon yapıldı. İstanbul'daki yabancı sayısı ise 1 milyon 92 bin 697. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 499 operasyon yapıldı. Bugün itibariyle, 30 büyükşehrimizde 162 mobil göç noktası var. Bu zamana kadar bu merkezlerde 299 bin 796 kişi sorgulandı, 62 bin 754 düzensiz göçmen tespit edildi. İstanbul'da ise 103 nokta bulunuyor, buralarda 197 bin 555 kişi sorgulandı ve 57 bin 745 düzensiz göçmenin tespiti yapıldı. 104 charter sefer ile 20 bin 96 düzensiz göçmen sınır dışı edildi."