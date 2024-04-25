İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonlarında 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonlarında 23 Şüpheli Yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-29' operasyonlarında 23 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 10 aylık süre içinde toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini ve 2 bin 991 şüphelinin yakalandığını belirtti.

25.04.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-29" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-29" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandığını kaydetti. Yakalananlardan 718'inin tutuklandığını, 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Çanakkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı."

İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonlarında 23 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonlarında 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:21:54. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonlarında 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement