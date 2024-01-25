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İçişleri Bakanı: 'Kahramanlar-46' Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kahramanlar-46' Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Kahramanlar-46' operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı: \'Kahramanlar-46\' Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı
25.01.2024 - 09:49,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kahramanlar-46' operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen 'Kahramanlar-46' operasyonları kapsamında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu" dedi.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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