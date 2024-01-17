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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-4' Operasyonlarında 32 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-4' Operasyonlarında 32 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda, örgüte yardım eden kişilerin adlarına kiraladıkları gaybubet evlerinde kalan FETÖ mensupları da yakalandı. Ayrıca, örgütün askeri mahrem yapılanması ve GATA yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler de operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda, döviz, altın, tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı: \'Kıskaç-4\' Operasyonlarında 32 Şüpheli Yakalandı
17.01.2024 - 09:12,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ'ye yönelik 10 ilde 'Kıskaç-4' operasyonları gerçekleştirildi. İstanbul'da, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden kişilerin adlarına kiraladıkları gaybubet evlerinde kaldığı belirlendi. Deşifre olmamak için bu evlerde gruplar halinde kalan 4 aranan FETÖ üyesi ve 2 ev sahibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandı.

Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Yine Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgütün sözde GATA yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı. Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda da örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama emri bulunan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve TL, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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