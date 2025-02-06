İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki şehirleri tamamen ayağa kaldırana kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

06.02.2025 17:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki şehirleri tamamen ayağa kaldırana kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, bugün yüreklerde derin bir sızının olduğunu belirterek, milletçe çok büyük bir acıyı yad ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Yerlikaya, "11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu depremlerde, yıkılan sadece binalarımız değildi. Bu felakette nice canlarımızı da yitirdik. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz analarımızı, babalarımızı Rahmet-i Rahman'a uğurladık. Keder, yürekten yüreğe dağıldı. Bu acı, sadece Adıyaman'ın değil, bu acı sadece Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın değil, 85 milyonun ortak acısıydı." diye konuştu.

Yerlikaya, Türk milletinin ne denli bir yüce bir millet olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet olarak ayağa kalkıldığını dile getiren Yerlikaya, gayret ve mücadele ettiklerini, gün geldiğinde de göz yaşlarını içlerine akıttıklarını ama mücadele sahasını asla terk etmediklerini dile getirdi.

Tek yürek olup el birliğiyle dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdiklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Tarih boyunca hiçbir fırtına, hiçbir karanlık, hiçbir fitne, bu milletin iradesinin önünde duramadı, onu yolundan çeviremedi. Depremin daha ilk günü Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade, güzleri bahar yapacağımızın müjdesiydi. İki hafta önce Malatya'da gerçekleşen törende 201 bin 580'inci bağımsız bölümün anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Hak sahibi vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştular, kavuşmaya da devam ediyorlar. İnşallah bu yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayımız 452 bin 983'e ulaşacak."

Yerlikaya, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 6 Şubat'ın acısının hiç dinmeyeceğine dikkati çekerek, "Depremde kaybettiğimiz her canımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizin derinliklerinde yaşayacak. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Felaketlerin bizi yıldırmasına asla izin veremeyiz. Çünkü biz, sarsılsak da yıkılmayan bir milletiz. Gözyaşlarımızı sile sile, yüreklerimizi umutla doldura doldura çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü, Adıyamanlı kardeşlerimin de azmiyle, cesaretiyle, ferasetiyle yılmadan ve yıkılmadan sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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