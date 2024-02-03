Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaşarak, ekipleri tebrik etti.
Terör örgütü DEAŞ'e 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kayseri, Bursa, Düzce ve Yozgat'ta gerçekleşen operasyonda, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan terör örgütü 34 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Operasyon görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında, ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul'da kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 13 şüpheli, Kocaeli'de kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 9 şüpheli, Yalova'da kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 8 şüpheli, Kayseri'de difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli, Bursa'da kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli, Düzce'de kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli, Yozgat'ta kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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