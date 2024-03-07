İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını söyledi. Yerlikaya, Konya'da yaptığı konuşmalarda, seçimlere yönelik çalışmalarını anlattı ve terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.

07.03.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece gündüz demeden terör örgütü PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Yerlikaya, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

Memleketi Konya'da, Akşehir'den sonra Doğanhisar, Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde ziyarette bulunacağına değinen Yerlikaya, "Hemşehrilerimizle hem hasret gidereceğiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediyelerimizdeki aday kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne sayılı günler kaldı. 14-28 Mayıs seçimlerinde Konya'mız nasıl büyük bir başarıya imza attıysa, Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı da başta büyükşehir olmak üzere bütün ilçelerimizde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, şehirlerimizin belediyelerinde o mührü şehir eminlerine teslim etmenin ne demek olduğunu göstereceğiz." dedi.

Hanelerin kapılarının gönül vuruşlarıyla tıklanmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1994'te gerçek belediyeciliği İstanbul'da gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bunu Türkiye'de ilk önce yakalayan belediye de hiç şüphesiz Konya belediyeciliği oldu. Konya'da gerçek belediyeciliğinin en güzel uygulamaları o günden bu yana Allah'ın izniyle yapılıyor. Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Onunla, onur duyuyoruz. 'Gez dünyayı, gör Konya'yı' sözüyle büyüdük. Konya ve AK Parti belediyeciliğini gelin görün diye buradan sizlerin tabiriyle 'çığıracağız'." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, gece gündüz demeden bilinen ya da bilinmeyen bütün hanelerin kapılarının gönül vuruşlarıyla tıklanmasını istedi.

Bir vatandaşın "İstanbul" diye seslenmesi üzerine Yerlikaya, "Tabi ki ora da muradına erecek Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

"Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz"

Daha sonra AK Parti Seçim koordinasyon merkezi önünde konuşan Yerlikaya, göreve geldiği günden bu tarafa ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru" diyerek yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden hain terör örgütü PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Bunların nefeslerini kesip etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Başta PKK olmak üzere ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Terörü kaynağından, sınırımızın ötesinden Milli Savunma Bakanlığımız, içeride İçişleri Bakanlığı ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatıyla beraber nokta atışıyla bunları tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Yakaladığımızda, biz hukuk devletiyiz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Organize suç örgütlerine, onların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Görüyorsunuz değil mi? Kafes ve Mahzen operasyonlarıyla bunları alıyoruz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Suç işlemekte kibirlenenlerin şekil yapmalarına müsaade edemeyiz. Hiç kusura bakmasınlar."

Düzensiz göçle mücadele vurgusu

Gençleri ve vatandaşları zehirlemeye cüret eden zehir tacirlerine de göz açtırmadıklarına işaret eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gece gündüz demeden, en büyüğünden en küçüğüne ayrım yapmaksızın bunların da karşılarındayız. Bunun yanında çok hassas olduğumuz bir konu da düzensiz göçle mücadele. Geldiğimiz günden beri düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de nefes aldırmıyoruz. Bunlarla ilgili sayıları her gün veriyorum. 2024'ün içinde göreceksiniz göçün kaynağında mücadelemizle hudut kartallarımızın duruşu ve İçişleri Bakanlığı ailesi olarak göz açtırmadan, sorunsuz, sıkıntısız yakalamamız, memleketlerine geri göndermekle ilgili kararlılığımızı Allah'ın izniyle devam ettireceğiz."

Esnafı gezen Yerlikaya, çarşıdaki vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, AK Parti, Konya, PKK, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Askeri Müzeler Kadınlara Ücretsiz
    14:50 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Askeri Müzeler Kadınlara Ücretsiz

    Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart'ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.

  • Endüstriyel Yemek Sektörü Temsilcilerinden Gıda Fiyatlarındaki Artışlara Tepki
    14:50 Endüstriyel Yemek Sektörü Temsilcilerinden Gıda Fiyatlarındaki Artışlara Tepki

    Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı-beyaz et, süt-süt ürünleri, bakliyat ve meyve-sebze gibi temel gıda maddelerine uygulanan sistematik fiyat artışlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, spekülatörlere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu. Dönmez, ayrıca gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    14:50 Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
    14:49 Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen bandrolsüz sigaraların izini sürerek, M.A. isimli şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 43 bin dal doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.

  • CHP, Kadınların Özgürce Yaşayabilecekleri Bir Ülke İçin Çalışıyor
    14:49 CHP, Kadınların Özgürce Yaşayabilecekleri Bir Ülke İçin Çalışıyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.

  • Malatya'da Deprem Konutlarının Teslim Alınmaması Şaşkınlık Yarattı
    14:46 Malatya'da Deprem Konutlarının Teslim Alınmaması Şaşkınlık Yarattı

    Malatya'da yapılan 6 binin üzerindeki kalıcı deprem konutunun kura ile sahiplerini bulmasına rağmen, halen 200 civarında depremzedenin evlerini teslim almadığı belirtildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu duruma şaşırdığını ifade etti ve gerekli önlemlerin alındığını ancak teslimlerin hala yapılmadığını söyledi.

  • AK Parti Milletvekili Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten'e destek verdi
    14:46 AK Parti Milletvekili Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Kökten'e destek verdi

    AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

  • Şanlıurfalı ses sanatçısı Tenekeci Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı
    14:45 Şanlıurfalı ses sanatçısı Tenekeci Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, Türk Halk Müziği Sanatçısı Tenekeci Mahmut Güzelgöz, vefatının 36. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda rahmetle anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Güzelgöz'ün müzik kültürüne katkılarını vurgulayarak, değerlerimizin unutulmaması gerektiğini belirtti. Anma programına Güzelgöz'ün ailesi, konservatuar sanatçıları ve sevenleri katıldı.


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
13:20 Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi
12:35 İzmir’deki Lezita Fabrikası’nda işçiler greve başladı İzmir'deki Lezita Fabrikası'nda işçiler greve başladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement