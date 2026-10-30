İDOB'un 'Atatürk ve Sanat' gösterisi 29 Ekim'de Kadıköy'de beğeniye sunuldu - Son Dakika
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İDOB'un 'Atatürk ve Sanat' gösterisi 29 Ekim'de Kadıköy'de beğeniye sunuldu

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İDOB\'un \'Atatürk ve Sanat\' gösterisi 29 Ekim\'de Kadıköy\'de beğeniye sunuldu
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İDOB\'un \'Atatürk ve Sanat\' gösterisi 29 Ekim\'de Kadıköy\'de beğeniye sunuldu
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İDOB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 'Atatürk ve Sanat' adlı anlatımlı gösterisini beğeniye sundu. Atatürk'ün sanata verdiği yeri müzik ve dansla sahneye taşıyan gösteri, 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat anlayışını ve Cumhuriyet'in kültür sanat mirasını ele alan "Atatürk ve Sanat" adlı anlatımlı gösterisini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde beğeniye sundu.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, gösteri, Atatürk'ün çağdaş toplum idealinde sanata verdiği yeri ve Türkiye'nin kültür yaşamına kazandırdığı vizyonu müzik ve dansın diliyle sahneye taşıdı.

Metni, Hüseyin Likos ve Sühendan Erdin tarafından hazırlanan gösteride, Atatürk'ün hayatında yer etmiş şarkıların yanı sıra Türk müziğinin köklü ezgileri ile opera ve klasik müzik repertuvarından eserler yer aldı.

Serdar Yalçın'ın düzenlemeleriyle "Manastırın Ortasında", "Çalın Davulları", "Çanakkale Türküsü" ve "Yemen Türküsü" gibi Anadolu ve Rumeli ezgilerinin yer aldığı programda, Georges Bizet'nin "Carmen" ve Giacomo Puccini'nin "Tosca" operalarından aryalar da icra edildi.

Programda ayrıca Johann Sebastian Bach'ın "Wachet auf, ruft uns die Stimme" adlı kantatı, Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre" oratoryosundan "Bad'ı Sabaya Sorsunlar", Cemal Reşit Rey'in "On İki Anadolu Türküsü" eserinden "Sarı Zeybek" ve "10. Yıl Marşı" dinleyiciyle buluştu.

Hüseyin Likos'un sahne düzenlemesini üstlendiği ve solist olarak yer aldığı gösteriye, Can Okan piyano ile eşlik etti.

Gösterinin koreografisini Ebru Cansız hazırladı. Eserde, dansçılar Melike Manav ve Oliver Spence ile İDOB Çocuk Balesi de sahne aldı.

Atatürk'ün kültür ve sanatı çağdaş toplum idealinin ayrılmaz bir parçası olarak gören yaklaşımından hareketle hazırlanan gösteri, sanatın toplumsal dönüşümdeki ve ortak değerlerin yaşatılmasındaki rolüne dikkati çekiyor.

"Atatürk ve Sanat" gösterisi, 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İDOB'un 'Atatürk ve Sanat' gösterisi 29 Ekim'de Kadıköy'de beğeniye sunuldu - Son Dakika
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