IF Wedding Fashion İzmir 2023: Dünyaca Ünlü Modacı Randy Fenoli Jüri Üyesi - Son Dakika
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IF Wedding Fashion İzmir 2023: Dünyaca Ünlü Modacı Randy Fenoli Jüri Üyesi

18. kez düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fuar, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçilerle birlikte, ünlü modacı Randy Fenoli'nin katılımıyla renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

12.11.2024 10:11  Güncelleme: 11:40
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(İZMİR)- Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 19 - 22 Kasım tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek fuarda dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli de jüri üyesi olarak yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 19 Kasım günü, modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'de 18. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Abiye, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürünlerinin yer alacağı fuarda, Almanya'dan İtalya'ya, İsveç'ten ABD'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusya ve Türk cumhuriyetlerine kadar birçok ülkeden profesyonel ziyaretçiler yer alacak. 2025 modasının sergileneceği, ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer aldığı renkli defilelere ev sahipliği yapacak fuar, iş birliği anlaşmaları ile sektöre ve ihracata da büyük katkı sağlayacak.

Dünyaca ünlü modacı Fuar İzmir'de

Ülkemizde de yayınlanan Amerika'nın ünlü reality şovlarından "Gelinliğe Evet De" programının yapımcı ve sunucusu dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli de fuarda hem tasarımları ile hem de fuar kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda onur konuğu jüri üyesi olarak IF Wedding Fashion İzmir'de yer alacak.

Tema: Köklere Dönüş

Gelinlik ve abiye sektöründe önemli bir oyuncu olan Türkiye'nin, bu alandaki ihracatının yüzde 70'inin yapıldığı İzmir'de düzenlenecek fuar, şehrin sektördeki belirleyici konumunu güçlendirirken uluslararası rekabet gücünü de pekiştirecek. Uluslararası moda dünyasının yönünü belirleyecek IF Wedding Fashion İzmir kapsamında, bu yıl 15'incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan isimlerden ödül kazananlar, açılış günü düzenlenecek defilede belli olacak. "Köklere Dönüş" temalı yarışmada derece alanlar, sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazanacak. Birinci olacak tasarımcı 75 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2025'te Performans Defilesi hakkı kazanacak. İkinci tasarımcı 50 bin TL, üçüncü tasarımcı ise 25 bin TL ödülün sahibi olacak. Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan Gelinlik Tasarım Yarışması'nda geçen yıl ödül kazanan Sercan İzci'nin "Persephone" isimli "Performans Defilesi" de modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir; T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İEOSB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği (MTK), İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İZTERKON), İzmir Moda Tasarımcıları Derneği (İMOD) destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel IF Wedding Fashion İzmir 2023: Dünyaca Ünlü Modacı Randy Fenoli Jüri Üyesi - Son Dakika

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