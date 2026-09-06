IFA Berlin 2026'da Çinli markalar yapay zeka ve robotikle öne çıkıyor - Son Dakika
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IFA Berlin 2026'da Çinli markalar yapay zeka ve robotikle öne çıkıyor

IFA Berlin 2026\'da Çinli markalar yapay zeka ve robotikle öne çıkıyor
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IFA Berlin 2026, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açtı. Fuarda Çinli markalar TCL, Hisense, Haier, DJI ve Xiaomi, medyanın ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken en yeni ürünlerini sergiliyor.

BERLİN, 6 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından biri olan IFA Berlin 2026 cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açtı.

Robotik teknolojilerin ve yapay zekanın öne çıktığı bu yılki fuarda Çinli markalar güçlü bir katılım sergiliyor. TCL, Hisense, Haier, DJI ve Xiaomi gibi şirketler, en yeni ürün ve teknolojilerini sergileyerek hem medyanın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini topluyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel IFA Berlin 2026'da Çinli markalar yapay zeka ve robotikle öne çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: IFA Berlin 2026'da Çinli markalar yapay zeka ve robotikle öne çıkıyor - Son Dakika
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