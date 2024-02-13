Iğdır'da Karabağ kilimi markalaşması için çalışma yapılıyor - Son Dakika
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Iğdır'da Karabağ kilimi markalaşması için çalışma yapılıyor

Iğdır\'da Karabağ kilimi markalaşması için çalışma yapılıyor

Iğdır'da yaklaşık 30 yıldır dokunan Karabağ kiliminin markalaşması için Valilik desteğiyle oluşturulan atölyede çalışan kadınlar, el sanatlarını öğrenerek kazanç sağlıyor. Siparişlere göre ayda yaklaşık 40 metrekare dokunan kilimlerin tescillenmesi hedefleniyor. Kilim dokumacılığı nesilden nesile aktarılıyor ve gelecek nesillere tanıtılması amaçlanıyor.

13.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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Iğdır'da yaklaşık 30 yıldır dokunan Karabağ kiliminin markalaşması için çalışma yapılıyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden dünyaya yayılan Karabağ kilimi, kentte yaklaşık 30 yıldır geleceğe aktarılıyor.

Gürcistan'ın Ahıska kentinden Türkiye'ye 1993 yılında göç eden ve Iğdır'a yerleşen Türkler, Karabağ kilimi dokumacılığına başlayıp bu el sanatını yöre halkına da öğretti.

O tarihten bu yana dokunan Karabağ kiliminin markalaşması için Valilik desteğiyle oluşturulan atölyede çalışan 8 kadın, hem el sanatları öğreniyor hem de aldıkları ücretle kazanç sağlıyor.

Siparişlere göre ayda yaklaşık 40 metrekare dokunan kilimlerin tescillenmesi hedefleniyor.

Atölye kurucusu Sakine Turan, AA muhabirine, 1993 yılından beri Karabağ kilimi ürettiklerini söyledi.

Karabağ kiliminin Ahıska'dan gelen Türkler tarafından Iğdır'da yayıldığını ifade eden Turan, "Yaklaşık 30 yıldır bu dokumayı eğitim ve evlere gelir sağlamak amacıyla örgün eğitim adı altında dokumaya çalışıyoruz. O zamanlar Ahıska Türklerinin buraya gelmesiyle bu kilim yayıldı, atölyeler açıldı." dedi.

"Nesilden nesile aktarmayı düşünüyoruz"

Turan, kilimlerin sipariş usulüyle dokunduğunu belirterek, "Yurt içi ve yurt dışına dokumalarımız var. Sadece Karabağ değil Anadolu motifi, Osmanlı saray motifi dokumalarını da yapıyoruz. Vali Ercan Turan'ın da desteğiyle bunu marka haline getirmeyi planlıyoruz. Coğrafi işaretini de alırsak daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Biz bu kültürü ana-ata yadigarı olarak nesilden nesile aktarmayı düşünüyoruz. Unutulmaması adına çocuklarımıza da öğretiyoruz." diye konuştu.

Dokuma ustalarından Mamer Güner de çocukluğundan beri Karabağ kilimi dokuduğunu, ninesinden öğrendiği teknikleri hala uyguladığını anlatarak, bu dokuma yöntemlerini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kursiyerlerden Melisa Turan ise kilim dokumacılığının kentte nesilden nesile aktarıldığından bahsederek, "Bu iş anneannemden anneme kaldı, annemden de bana kalacak. İlk önce çizimleri öğrendim, iplikleri, dokumaları öğrendim. Kilimleri annemle birlikte dokuyoruz, gelecek nesillere tanıtmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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