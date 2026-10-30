Iğdır Ovası'nda kuraklığa rağmen 250 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır Ovası'nda kuraklığa rağmen 250 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Iğdır Ovası\'nda kuraklığa rağmen 250 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Iğdır Ovası\'nda kuraklığa rağmen 250 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor
Haber Videosu

Iğdır Ovası'nda 75 bin dekar alanda yapılan mısır üretiminin bu yıl 250 bin tonu aşması bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yağış azlığına rağmen DSİ ve sulama birliklerinin suyu zamanında ulaştırması sayesinde üreticilerin verim kaybı yaşamadığını söyledi.

Türkiye'nin en az yağış alan illerinden Iğdır'da sulama imkanları sayesinde bu yıl 250 bin tonun üzerinde dane ve silajlık mısır üretimi bekleniyor.

Sahip olduğu iklim ve coğrafi şartlar sayesinde birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır'da bunların yanı sıra mısır üretimi de sürüyor.

Yurdun en az yağış alan ve en kurak şehirlerinden Iğdır'daki tarlalar, Devlet Su İşlerinin (DSİ) Aras Nehri ile çeşitli kaynaklardan getirdiği kanallarla sulanıyor.

Başarılı sulama sayesinde kentteki tarlalarda dane mısırda dönüm başına 1 ton 300 kilonun üzerinde, silajlık mısırda da dönüm başına 6 tonun üzerinde verim alındı.

75 bin dekarlık alanda mısır üretimi yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, dane mısırın 40 bin, silajlık mısırın ise 35 bin dekarlık alanda üretildiğini söyledi.

Geçmiş yıllara göre üretim alanının aynı kaldığı fakat üretim rakamlarının arttığını belirten Tingiş, "Yaklaşık 50 bin tonun üzerinde danelik mısır, 200 bin tonun üzerinde de silajlık üretimi beklemekteyiz." dedi.

Üreticilerin 2026 yılında herhangi bir sorunla karşılaşmadan mısır üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Tingiş, "Özellikle sulama bağlantılarının iyi olmasından, sulama birliğimizin suyu zamanında ve düzgün şekilde sağlamasından dolayı Iğdır Ovası'nda üretimde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Yağış miktarlarımız düşüktü ancak verimde herhangi bir sorun yaşamadık." diye konuştu.

"Geçen yılki sezona göre bu sene daha iyi bir verim artışı sağladık"

Üretim rakamlarının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Tingiş, "Geçen yılki sezona göre bu sene daha iyi bir verim artışı sağladık. Özellikle hem dane mısırda hem de silajlık mısırda. Suyun ve gübreyi zamanında verilmesinden dolayı dane mısırda 1 ton 300 kilonun üzerinde bir verim aldık, çok iyi bakan tarlalarımıza 1 ton 700 kiloya kadar çıktık. Silajlık mısırda da 6 tonun üzerine çıkmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kuraklığa rağmen çiftçilerin başarılı şekilde üretim yaptıklarının altını çizen Tingiş, şunları söyledi:

"Iğdır Ovası'nın yağış miktarı çok düşük. Bu sebepten dolayı suyun, tarla başlarına gelecek olan suyun zamanında gelmesi gerekmekte. Bu kapsamda da Devlet Su İşleri ve sulama birliklerimiz suyu zamanında sağladılar. Bu sebepten dolayı da üreticilerimiz herhangi bir şekilde verim kaybıyla karşılaşmadılar. Üreticilerimiz de çok güzel bir şekilde ürünlerini ürettiler. Üretmeye de devam ettiler."

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIğdır OvasıEkonomiGüncelTarımMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
10:50
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:35
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:43:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır Ovası'nda kuraklığa rağmen 250 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android