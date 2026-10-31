İHA saldırısına uğrayan Aroyat gemisi Boğaz'dan geçerken trafik çift yönlü durdu

İHA saldırısına uğrayan Aroyat gemisi Boğaz'dan geçerken trafik çift yönlü durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geminin geçişi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift taraflı askıya alındı.
Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'Aroyat' isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak çift taraflı askıya alındı.
Kaynak: DHA
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