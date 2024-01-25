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İHH, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika
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İHH, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde toplamda 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Vakıf, Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, İHH 2023'te Mali, Çad, Afganistan ve Suriye'de 8 Kur'an kursu inşa etti.

İHH, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur\'an-ı Kerim dağıttı
25.01.2024 - 11:51,
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl Somali'de 11 bin 120, Mali'de 4 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 250, Uganda'da 2 bin, Burundi, Zimbabve ve Kenya'da 1000'er, Etiyopya ve Çad'da ise 750'şer adet olmak üzere toplam 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İHH'nin bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim sayısı 287 bin 370'e ulaştı.

Vakıf ayrıca 2023'te, Mali'nin Bamako, Dioila, Segou, Kati, Çad'ın Tienekebougou ve Afganistan'ın Gazne şehirleri ile Suriye'deki Şemmarin Kampı ve Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde 8 Kur'an kursu inşa etti.

Kaynak: AA
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Afganistan, Afrika, Çad, İHH, Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İHH, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika
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