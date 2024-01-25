İHH, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur\'an-ı Kerim dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl Somali'de 11 bin 120, Mali'de 4 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 250, Uganda'da 2 bin, Burundi, Zimbabve ve Kenya'da 1000'er, Etiyopya ve Çad'da ise 750'şer adet olmak üzere toplam 24 bin 370 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İHH'nin bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim sayısı 287 bin 370'e ulaştı.

Vakıf ayrıca 2023'te, Mali'nin Bamako, Dioila, Segou, Kati, Çad'ın Tienekebougou ve Afganistan'ın Gazne şehirleri ile Suriye'deki Şemmarin Kampı ve Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde 8 Kur'an kursu inşa etti.