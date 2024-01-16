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İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı ekipler 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı - Son Dakika
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İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı ekipler 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, 2023 yılında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan doğal afetler sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Ekipler, toplam 80 bine yakın kişinin katıldığı 867 eğitim programı, 864 toplantı, 42 tatbikat ve 292 sportif faaliyet düzenledi. Ayrıca, ekipler 3 bin 278 kişiyi enkazdan çıkardı ve 25 farklı alanda eğitimler düzenledi.

16.01.2024 - 10:19,
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İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı.

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, 2023 yılında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan doğal afetler sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi.

DÜZENLENEN EĞİTİMLERE 80 BİNE YAKIN KİŞİ KATILDI

2023 yılında 231 operasyona katılan ekipler ayrıca; toplam 80 bine yakın kişinin katıldığı 867 eğitim programı, 864 toplantı, 42 tatbikat ve 292 sportif faaliyet düzenledi.

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, Fas depremi, Libya sel felaketi, Afganistan depremi ve Çanakkale orman yangını gibi birçok doğal afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çok sayıda kaza ve kayıp olayının ardından yürütülen çalışmalarda da görev aldı. Ekipler, eğitimli görevlileri ve nitelikli teçhizatlarıyla arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılar sağladı.

EKİPLER 3 BİN 278 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDI

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD'ın illerdeki kriz yönetim merkezleri ile koordineli bir şekilde çalıştı. Ekipler, 2 bin 156 arama kurtarma görevlisi, 3 arama köpeği, 241 araç ve 38 ekibin ekipman ve malzemesi ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 8 ilde arama kurtarma operasyonlarına katıldı.

6-23 Şubat 2023 tarihleri arasında İHH Arama Kurtarma Ekipleri tarafından enkazdan vefat etmiş veya yaralı olarak toplam 3 bin 278 kişiyi çıkarıldı.

25 FARKLI ALANDA EĞİTİM

Ekipler tarafından 2023 yılında düzenlenen eğitimler ve sayıları ise şu şekilde:

'176 adet afet farkındalık eğitimi

5 adet afet farkındalık eğitmen eğitimi,

8 adet afet psikolojisi eğitimi

51 adet akreditasyon eğitimi,

4 adet barınma eğitimi,

9 adet dağcılık eğitimi

172 adet doğada arama kurtarma eğitimi

12 Hazmat/KBRN eğitimi

22 adet dalgıçlık eğitimi

102 adet ilkyardım eğitimi

15 adet ilkyardım farkındalık eğitimi

12 adet kişisel gelişim eğitimi

4 adet K9 eğitimi

123 adet kentsel arama kurtarma eğitimi

4 adet kentsel arama kurtarma eğitmen eğitimi

8 adet temel arama kurtarma eğitimi

27 adet suda arama kurtarma eğitimi

1 adet suda arama kurtarma eğitmen eğitimi

9 adet oryantasyon eğitimi

29 adet telsiz eğitimi

72 adet yangın bilgisi eğitimi.?

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı\'na bağlı ekipler 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı ekipler 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı ekipler 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı - Son Dakika
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