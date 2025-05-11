İHH'dan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözleri önünde yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki katliam politikasına tepki için Beyazıt Meydanı'ndan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü.

GAZZE'YE DESTEK İÇİN TEKBİR GETİREREK AYASOFYA'YA YÜRÜDÜLER

Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar da destek verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde ve tekbir getirerek, Yeniçeri Caddesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne yöneldi.

KATLEDİLEN KADINLAR İÇİN PANKART

Grubun önünde yürüyen kadınlar, Anneler Günü sebebiyle, İsrail'in Gazze'de katlettiği kadın ve çocuklar için üzerinde, "Gazze'de 40 bin kadın ve çocuk şehit edildi" yazılı pankart taşıdı.

Ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya Meydanı'na varan grup, Gazze'ye destek içeren konuşmaların yapılmasının ardından dağıldı.