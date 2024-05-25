İHH, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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İHH, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

İHH, Gazze\'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de sıcak yemek, gıda kolisi, battaniye ve ekmek gibi insani yardımlarla on binlerce kişiye destek oldu. Vakıf, 7 Ekim sonrasındaki süreçte de Gazze halkına yardımlarını sürdürüyor. Şu ana kadar 4 milyon 906 bin 493 sıcak yemek, 1854 tanker içme suyu, 105 bin 336 gıda kolisi, 3 milyon 150 bin 226 ekmek, 118 bin 519 battaniye, 380 bin 356 paket lipid bazlı besin takviyesi, 56 bin 410 halı, 19 bin 36 elbise, 56 bin 748 hijyen paketi ve 78 bin 849 çuval un dağıtımı yapıldı. Ayrıca 12 ambulansın 9'u AFAD aracılığıyla Gazze'ye gönderildi ve 3 ambulans da Mısır'ın Ariş Limanı'nda bekliyor. İHH tarafından 1801 muhtelif ilaç, 1300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 200 aileye sebze dağıtımı, 53 büyükbaş adak kurbanı kesim ve dağıtımı, 8 bin 568 paket hurma, 340 medikal ürün ve 485 litre yakıt da Gazze'ye ulaştırıldı. Ayrıca AFAD ile koordineli çalışmalar yürütülerek 41 tırlık insani yardım malzemesi desteği sağlandı ve Kuwait Society for Relief ile ortak hazırlanan insani yardım gemisiyle de 907 tonu aşkın malzeme Gazze'ye ulaştırıldı. Hayırseverler, mesaj göndererek veya çevrim içi bağış yaparak Gazze halkına destek olabilir.

25.05.2024 10:39
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de sıcak yemek, gıda kolisi, battaniye ve ekmek gibi insani yardımlarla on binlerce kişiye destek oldu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 2007'den bu yana Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik pek çok insani yardım çalışmasında bulunan vakıf, 7 Ekim sonrasındaki süreçte de Gazze halkına destek olmayı sürdürüyor.

Vakıf tarafından şehre 7 Ekim'den bu yana 4 milyon 906 bin 493 sıcak yemek, 1854 tanker içme suyu, 105 bin 336 gıda kolisi, 3 milyon 150 bin 226 ekmek, 118 bin 519 battaniye, 380 bin 356 paket lipid bazlı besin takviyesi, 56 bin 410 halı, 19 bin 36 elbise, 56 bin 748 hijyen paketi ve 78 bin 849 çuval un dağıtımı yapıldı.

Öte yandan Gazze'ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alan vakıf, ambulansların 9'unu AFAD aracılığıyla Gazze'ye gönderdi. 3 ambulans da Mısır'ın Ariş Limanı'nda Gazze'ye girmeyi bekliyor.

Vakıf tarafından 1801 muhtelif ilaç, 1300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 200 aileye sebze dağıtımı, 53 büyükbaş adak kurbanı kesim ve dağıtımı, 8 bin 568 paket hurma, 340 medikal ürün ve 485 litre yakıt da kente ulaştırıldı.

AFAD ile koordineli çalışmalar yürütülüyor

AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve yardım uçağına 41 tırlık insani yardım malzemesi desteği de veren vakıf ile Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief'in ortak hazırladığı insani yardım gemisiyle de farklı birçok kalemde 907 tonu aşkın malzeme Gazze'ye ulaştırıldı.

Gazze için hazırlanan ve 2 bin 500 tona yakın yardım malzemesi taşıyan gemi de Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaşırken çalışmalardan 7 Ekim'den bu yana on binlerce Gazzeli faydalandı.

Hayırseverler, tüm operatörlerden mesaj göndererek veya vakfın internet sitesinden çevrim içi bağış yaparak Gazze halkına destek olabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor - Son Dakika

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