İHH, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazzelilere yardımlarını artırıyor - Son Dakika
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İHH, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazzelilere yardımlarını artırıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Gazze halkına yardım etmeye devam ediyor. Vakıf, sıcak yemek, gıda, barınma, hijyen ve sağlık gibi birçok alanda yardımlarda bulunarak Gazze'de yaşayan on binlerce kişiye destek oluyor. Ayrıca, İHH'nin gönderdiği yardım malzemeleri de sınırda bekliyor.

09.08.2024 13:26
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren on binlerce Gazzeliye el uzatmaya devam ediyor.

Vakıftan açıklamaya göre, İHH, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarının ardından Gazze halkına destek olmayı artırarak sürdürüyor.

Gazze'de her gün 35 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıtan vakıf, gıda, barınma, hijyen ve sağlık gibi birçok alanda yardımlarda bulundu.

İHH, bu bölgede 7 Ekim'den bu yana 8 milyon 427 bin 746 sıcak yemek, 1854 tanker içme suyu, 106 bin 73 gıda kolisi, 9 milyon 385 bin 902 ekmek, 1 milyon 169 bin 368 muhtelif gıda, 39 bin 233 battaniye, 747 bin 855 paket lipid bazlı besin takviyesi, 56 bin 410 halı, 20 bin 236 elbise, 57 bin 748 hijyen paketi ve 78 bin 849 çuval un dağıttı.

Gazze için 12 ambulans satın alındı

Bölgede yaşayanlara, 1300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 11 bin 311 aileye sebze, 8 bin 568 paket hurma, 340 medikal ürün ve 485 litre yakıt desteği de sağlandı.

İHH, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın aldı. Bunların 9'u AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılırken 3 ambulans Mısır'ın Ariş Limanı'nda bölgeye gitmeyi bekliyor.

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağına 41 tırlık insani yardım malzemesi desteği verdi.

İHH ile "Kuwait Society for Relief" tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemileriyle farklı kalemlerde 2 bin 650 tona yakın malzeme Gazze'ye ulaştırıldı.

Ayrıca, İHH'nin gönderdiği, 2 bin 500 tona yakın yardım malzemesi taşıyan Anadolu Gemisi de Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.

Toplam 133 tırdan oluşan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılmak için sınırda bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazzelilere yardımlarını artırıyor - Son Dakika

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