İHH'nın Filistin'e destek oturma eylemi 10. gününde devam ediyor - Son Dakika
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İHH'nın Filistin'e destek oturma eylemi 10. gününde devam ediyor

İHH\'nın Filistin\'e destek oturma eylemi 10. gününde devam ediyor

İHH'nın Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla 10. gününde devam ediyor. Eyleme katılanlar Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıyarak Filistin'e destek mesajları verdi. Turistler de eylemcilere destek verdi. Eyleme katılanlar, Gazze'deki katliamın son bulmasını ve kalıcı bir çözüm istediklerini belirtti.

03.05.2024 17:15
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 10'uncu gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, Filistin'e destek mesajları içeren Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret eden bazı turistler de eylemcilere destek verdi.

Eyleme katılan Ayfer Çiftçi, "Filistin'e destek için buradayız. İnsanlar burada özgürce protestolarını gerçekleştiriyor. Kalben Gazze'deyiz, bedenen buradayız. Dünyadaki Müslüman kadınları temsilen buradayız. Gören herkes gelip, oturmak istiyor. Ben de onlardan biriyim. Turistlerden ilgi var. Sadece fotoğraf çekmekle kalmıyorlar, bayrak sallayıp yardım ediyorlar" dedi.

Avcılar'dan eyleme katılmak için gelen Yasemin Kocaman ise, "Öncelikle anne olarak buradayım. Bu katliamın artık son bulmasını, insanların duyarlı olmalarını istiyorum. Gazze içimizde bir yara. Katliam yıllardır sürüyor. Ateşkes değil artık kalıcı çözüm istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'nın Filistin'e destek oturma eylemi 10. gününde devam ediyor - Son Dakika

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