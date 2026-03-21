İHH, Ramazan\'da 3,3 milyon kişiye ulaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Ramazan boyunca 66 ülkede 3,3 milyon kişiye yardım ulaştırdı, 75 bin çocuk bayramlık aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazan çalışmaları kapsamında dünya genelinde toplam 3 milyon 308 bin 146 kişiye ulaşıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla 66 ülkede faaliyette bulunuldu.

Bu kapsamda iftarlık, sahurluk ve gıda kumanyası dağıtan vakıf, bayramlık hediyelerle çocukları sevindirdi.

Ayrıca bağışçılardan gelen zekat, fitre ve fidyeler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İHH, bu yıl yurt dışında toplamda 1 milyon 609 bin 499 iftarlık ve sahurluk dağıttı.

Ramazanda, yurt dışında 170 bin 254 kumanya, yurt içinde ise 125 bin 275 kumanya kartı ve gıda kolisi verildi.

Yurt içi ve yurt dışında toplam 295 bin 529 kumanya ve gıda kartı dağıtımında bulunan vakıf, bu çalışmalarıyla 1 milyon 452 bin 707 kişiye ulaştı.

İHH, yurt dışında 17 bin 332, yurt içinde ise 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye dağıttı. Bu çalışmalardan toplamda 294 bin 655 kişi faydalandı.

Vakıf, bu yılki ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde toplam 888 bin 465 kişiye yardım ulaştırdı.

Türkiye genelinde 125 bin 275 kumanya kartı ve gıda kolisi dağıtan İHH, 626 bin 375 kişinin temel gıda ihtiyacını karşıladı.

Sosyal yardımlar ve dayanışma projeleri kapsamında ise 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı, 207 bin 995 kişinin yardımlardan istifade etmesi sağlandı.

Bayram sevincini çocuklarla paylaşmayı hedefleyen vakıf, illerde bulunan yardım dernekleriyle koordineli olarak Türkiye genelinde 54 bin 95 bayramlığı çocuklara hediye etti.

Filistin, Sudan ve Suriye'de yardımlar

Ramazan boyunca Gazze'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 150 bin kişilik iftar ve sahur dağıtımı yapılırken 12 bin 111 aileye kumanya kolisi ulaştırıldı.

Vakıf, buradaki 5 bin 180 aileye zekat, fitre ve fidye dağıttı.

Ayrıca, Dünya Gıda Programıyla (WFP) yapılan işbirliği sonucunda bölgede günlük 150 bin kişilik sıcak yemek verildi.

Böylece, açlık kriziyle mücadele eden yüz binlerce Filistinliye her gün düzenli destek sağlandı.

İç savaş nedeniyle insani şartların giderek zorlaştığı Sudan'da İHH geniş kapsamlı bir operasyon yürüttü.

Ramazan ayında 34 bin 423 aileye kumanya paketi ulaştırıldı, sosyal yardımlar kapsamında 3 bin 155 aileye zekat, fitre ve fidye dağıtıldı.

Bu ay boyunca kurulan sofralar ve dağıtımlar aracılığıyla toplam 69 bin 500 kişiye iftarlık ve sahurluk ikram edildi.

Suriye genelindeki ramazan çalışmaları kapsamında da 225 bin 546 iftarlık verildi.

Bu kapsamda, 41 bin 375 gıda kolisi, 134 bin 158 kilogram hurma ve 785 bin 917 kilogram un dağıtıldı.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında 2 bin 755 aileye zekat, fitre ve fidye yardımı ulaştırıldı.

Kış şartları ve bayram hazırlıkları çerçevesinde 334 bin 775 parça ayakkabı ve elbise ile 3 bin 800 oyuncak dağıtılarak çocukların yüzü güldürüldü.

75 binden fazla çocuk bayramlıkla sevindi

Vakıf, yurt dışında 20 bin 960, yurt içinde ise il yardım dernekleriyle birlikte 54 bin 95 çocuğa bayramlık dağıttı. Böylece toplam 75 bin 55 çocuk yeni bayramlıklarıyla sevindi.

İHH, ramazanın bereketini en çok yetim çocuklarla paylaşmaya özen gösterdi. Bu kapsamda 8 ülkede bulunan 36 yetimhanedeki toplam 2 bin 541 çocuk için ramazan boyunca özel iftar ve sahur programları düzenlendi.

Ayrıca, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanındaki farklı coğrafyalarda eş zamanlı çok sayıda şenlik, iftar sofrası ve eğlence programı yapıldı. Bu etkinliklerle binlerce yetim çocuğun yüzü güldü.

Bu yıl bağışçıların destekleriyle ramazanda Türkiye dahil olmak üzere 6 kıtada faaliyet sürdüren vakfın çalışma gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

"Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Brezilya, Küba, Peru, Şili, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Komorlar, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Filistin, Irak, İran, Libya, Lübnan, Fas, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün, Yemen, Bangladeş (Arakanlı mülteciler), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam."

Vakıf, dünya genelinde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, İHH, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:32:28. #.0.5#
SON DAKİKA: İHH, Ramazan'da 3,3 milyon kişiye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.