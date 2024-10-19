İhvan'dan Saldırıya Destek

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Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Ölü Deniz'in güneyinde 2 İsrail askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının İsrail'in işlediği katliamlara verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti.

İslami Çalışma Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, İslami hareket mensubu 2 gencin Filistin-Ürdün sınırındaki Ölü Deniz bölgesinde gerçekleştirdiği "kahramanca" saldırı kutlandı.

Bu saldırının, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlediği soykırıma verilen bir tepki olduğu ve Ürdünlü gençlerin pozisyonunu yansıttığı kaydedildi ve Ürdün hükümetine İsrail'le imzalanan tüm anlaşmaları gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Ürdün İhvan'ın açıklamasında da söz konusu saldırının, Gazze'deki vahşet görüntülerine tahammül edemeyen 2 gencin verdiği "doğal bir tepki" olduğu ifade edildi.

Saldırının, Gazze'de devam eden soykırım, yaklaşık 50 bin insanın hayatına mal olan korkunç katliamlar ve açlığın yanı sıra uluslararası toplumun bunlara dur demedeki başarısızlığı nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin askerleriyle girdikleri çatışmada öldüğünü bildirmişti.

Bir kişinin ise kaçtığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, bölge halkına "talimatlara uyma" çağrısı yapılmıştı.

İsrail basını, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etmişti.

Haberde ayrıca, çıkan çatışmada 2 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Ürdün ordusu, silahlı saldırının ardından, askerlerinin batı sınırını geçerek İsrail'e girdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.