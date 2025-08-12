İİT ve Arap Ligi'nden İsrail'e Kınama

BİRLEŞMİŞ İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik büyük bir askeri harekat ve işgal başlatma kararına tepki göstererek, Tel Aviv yönetimini "kınadıklarını" belirtti.

İİT ve AL üyeleri, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ile New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İİT dönem başkanlığı dolayısıyla Türkiye adına bir temsilci, hazırlanan bildiriyi okudu.

Bildiride, "İİT Grubu, İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam askeri kontrol kurma niyetini açıklamasını güçlü bir şekilde kınamakta ve kesin bir dille reddetmektedir." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in kararının "tehlikeli ve kabul edilemez", "uluslararası hukukun açık ihlali", "yasadışı işgali pekiştirme" ve "bir oldu bitti dayatma girişimi" olduğu vurgulanan bildiride, İsrail'in ilan ettiği bu eylem tarzının, insanlığa karşı suç teşkil edebilecek öldürme, aç bırakma, zorla yerinden etme ve Filistin topraklarının ilhakı girişimleri ve yerleşimci terörizmi gibi ağır ihlallerinin devamı niteliğinde olduğu teyit edildi.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin halkını Gazze ve Batı Şeria'daki (Doğu Kudüs de dahil) topraklarından çıkarmaya yönelik tüm girişimleri reddettiğimizi ve kınadığımızı yineliyor ve Haşimi Sahili'nin bu bağlamdaki kilit rolünü kabul ederek, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal alanlarının yasal ve tarihi statü kodunun korunması gerektiğini vurguluyoruz."

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, bildirinin açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mansur, İsrail'in Gazze'yi işgal için yaptığı harekat hazırlığını "kınandıklarını" belirterek, Gazze için "derhal ateşkes ve insani yardım" talebinde bulundu.

7 Ekim sonrasında Türkiye'nin "İsrail ile birçok alanda ticari ilişkilerini ve silah satışlarını askıya almak için önlemler aldığını" hatırlatan Mansur, Türk hükümetinin bu çabalarından övgüyle bahsetti.

Mansur, bazı ülkelerin İsrail ile ticaret ve diğer birçok alanda ilişkilerini askıya aldıklarını hatırlatarak, bu konuda daha çok çaba harcanmasını, İsrail'e baskının artırılmasını ve fiili harekete geçilmesini istedi.

Ayrıca Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ve BM kurumlarının bu konuda "pratik adımlar atması" gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal hazırlığının engellenmesi gerektiğini yineleyen Mansur, "İsrail'in açıkladığı planı uygulamalarına izin vermemeyi başarabileceğimizi umuyoruz. Ancak bu daha fazla çaba, daha fazla baskı, daha fazla seferberlik gerektiriyor." ifadelerini kullandı.