İİT ve Arap Ligi'nden İsrail'e Sert Çağrı

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(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Riyad'da bir araya gelen 50'den fazla ülkenin temsilcileri, zirvenin sonuç bildirgesinde, "Gazze Şeridi ve Lübnan'daki şiddete ve İsrail saldırılarına son verilmesi ve İsrail'in Birleşmiş Milletlere (BM) katılımının dondurulması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaşlarını görüşmek üzere dün Riyad'da olağanüstü bir zirveye katılan Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri, Filistin davasının önemini ve Filistin halkının meşru ve devredilemez ulusal haklarını elde etme çabalarına verdikleri güçlü desteği teyit ettikleri bir kapanış bildirisi yayınladı.

Bildiride, "İsrail'in Birleşmiş Milletlere (BM) katılımının dondurulması ve İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulması için uluslararası desteğin harekete geçirilmesi" çağrısında bulunuldu. Zirve katılımcıları, tüm ülkelerden İsrail'e silah ve mühimmat ihracatı ya da transferinin yasaklanmasını talep etti.

"İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırganlığı son bulmalı"

Bildiride, "İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden ve ısrarlı saldırganlığı ile egemenliğinin ve topraklarının kutsallığının ihlali" şiddetle kınandı ve derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. İsrail'in Lübnan'daki BM personeline yönelik saldırıları da kınandı. Bildiride, "İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nde soykırım suçu bağlamında işlediği, toplu mezarlar, işkence ve saha infazlarını da içeren korkunç ve şok edici suçlara" da tepki gösterildi.

Katılımcılar, bir Filistin devletinin kurulması yönündeki çağrılarını yinelerken; Suudi Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, "Bölgede sürdürülebilir barışa giden tek yol iki devletli çözümdür" dedi. Farhan, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulamamasının "uluslararası toplum için bir başarısızlık" olduğunu da belirtti.

Veliaht Prens Selman: "Filistine yardım yardım kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesini kınıyoruz"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmesine yönelik itirazlarını yineledi. Olağanüstü Arap ve İslam zirvesinin açılış konuşmasında, Gazze'de insani yardım kuruluşlarının yardım çabalarının engellenmesini kınayan Veliaht Prens Selman, Filistin Yönetiminin bölgedeki rolünün azaltılmasını da reddetti. Selman, "Krallık, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Filistin topraklarındaki yardım çabalarının engellenmesini ve Filistin halkına yardım sağlayan insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesini kınıyor" dedi.