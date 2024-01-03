IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, İran\'daki saldırıları kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen saldırıları kınayarak, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Kirman kentinde bugün erken saatlerde gerçekleşen korkakça saldırıları kınıyorum. Düşüncelerim ve başsağlığı dileklerim bu zor zamanda İran İslam Cumhuriyeti halkı ve hükümetiyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 141 kişi de yaralanmıştı.